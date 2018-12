Bei der Box-Gala des Team Sauerland in Gummersbach standen die Halbfinale von "SPORT1: The Next Rocky" auf dem Programm. Im ersten Halbfinale setzte sich Serdar Kurun gegen Arton Berisha durch. Im zweiten Halbfinale folgte ihm Enis Agushi in den finalen Kampf um den Titel des nächsten Rockys.

Kurun und Berisha lieferten sich einen offenen Kampf um den Einzug ins Finale. Vor allem in den ersten beiden Runden waren sich die beiden Kontrahenten ebenbürtig. In der dritten Runde erarbeitete sich Kurun leichte Vorteile, auch wenn er einen Cut am Auge hinnehmen musste.

Am Ende waren diese leichten Vorteile entscheidend. Zwei Kampfrichter sahen Kurun vorne und entschieden auf Sieg nach Punkten.

"Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich gewonnen habe. Mein Respekt geht an Arton Berisha und sein Team. Es war ein harter Fight", würdigte der Sieger bei SPORT1 die Leistung von Berisha.

Agushi siegt durch T-KO

Auch im zweiten Halbfinale wurde gutes Boxen gezeigt. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten übernahm Enis Agushi die Kontrolle über den Kampf und landete immer wieder Treffer. In der zweiten Runde drehte er dann richtig auf und ließ ganze Schlagserien auf Ronny Lopez Lopez niederprasseln. Daher entschied die Ringrichterin auf Kampfabbruch und Sieg von Agushi durch T-KO.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich denke, im Finale können wir das gleich erwarten - viel Action, geiles Boxen", ist Agushi schon heiß auf das Finale.

Tolle Kämpfe

Für SPORT1-Tobias Drews, Juror von "SPORT1: The Next Rocky" waren die Kämpfe eine gute Werbung für das Casting-Format. "Ich bin sehr zufrieden, dass wir so tolle Kämpfe hatten. Im ersten Kampf war es eine enge Entscheidung, die ich anders gesehen habe. Aber daher ist es gut, dass wir ein Kampfgericht haben. Im zweiten Kampf war ich überrascht, dass Lopez Lopez in der ersten Runde so viele Treffer durchgebracht hat. Aber Agushi hat sich da gut rausgeboxt."

