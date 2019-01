Der erste Titelkampf für die Box-Gala am 16. Februar in Koblenz in der CGM Arena steht fest: Abass Baraou wird bereits in seinem fünften Profikampf um einen internationalen Titel boxen. Gegner um den WBC International Titel wird der erfahrene Mexikaner Carlos Molina sein.



Erneut stellt sich Abass einem starken und erfahrenen Gegner, aber der junge Oberhausener hatte schon zu Beginn seiner Profikarriere gemeinsam mit seinem Manager Karim Akkar klare Ziele formuliert: "Ich möchte schnell um Titel boxen, auch internationale!"

SPORT1 zeigt die Box-Gala am 16. Februar ab 21:00 Uhr LIVE im Free-TV

Abass freut sich auf die erneute Herausforderung und das Vertrauen seines Promoters: "Dass Sauerland mir so schnell einen nationalen Titelkampf ermöglicht hat, war schon großartig! Der internationale Titel bereits im fünften Kampf, zeigt mir noch mehr, wie sehr mein Promoter und natürlich auch mein Trainerteam mit Ulli Wegner und Georg Bramowski an mich glaubt!"



In weiteren Kämpfen werden Leon Bunn, Slawa Spomer und Sophie Alisch am Start sein.