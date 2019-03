Die erfolgreichsten südafrikanischen Boxer zum Durchklicken:

Bekommt Deutschland an diesem Samstag wieder einen Box-Weltmeister? Artur Mann (r.) tritt im südafrikanischen Johannesburg um den Cruisergewichts-Titel des Verbands IBO an - SPORT1 überträgt ab 21 Uhr LIVE im TV und im Stream.

Manns Gegner: Lokalmatador Kevin Lerena, genannt "The KO Kid". Der 26-Jährige ist seit 2017 Champion und geht als Favorit in den Kampf in seiner Heimatstadt. Schafft Underdog Mann die Überraschung?

Es ist nicht das erste Mann, dass sich die Wege eines deutschen und eines südafrikanischen Fighters in einem WM-Kampf kreuzen. SPORT1 blickt in Bildern zurück, wie Südafrikaner die deutsche und internationale Boxgeschichte prägten - mit bunten und auch traurigen Kapiteln