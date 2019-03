Die deutschen Box-Weltmeister zum Durchklicken:

Am Samstagabend (Boxen: Artur Mann vs. Kevin Lerena ab 21 Uhr LIVE im TV und STREAM) kämpft Artur Mann in Südafrika um den IBO-WM-Gürtel.

Der in 15 Kämpfen unbesiegte Underdog aus Hannover hat jede Menge Hebel in Bewegung gesetzt, um seine große Chance zu nutzen. Bereits seit mehreren Tagen weilt er in Johannesburg, um sich auf den Kampf vorzubereiten.

Mann hat zudem die Riesenchance, nach Max Schmeling, Ralf Rocchigiani, Markus Beyer und Robert Stieglitz der fünfte Deutsche zu werden, der einen WM-Titel im Ausland holt. Zudem würde er sich in die Riege der deutschen Box-Weltmeister einreihen.

SPORT1 zeigt die Box-Weltmeister aus Deutschland.