Es ist angerichtet für die große Revanche zwischen Ronny "Lieven" Mittag und Denis Radovan.

Im Dezember hatten sich die beiden Kontrahenten eine offene Schlacht geliefert, mussten sich nach einem umstrittenen Urteil aber mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Am Samstag (Boxen: Sauerland-Gala mit Patrick Wojcicki am 6. April ab 21 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1) gibt es nun als den heiß erwarteten Kampf um den IBF Europa-Titel.

Anzeige

Mittag verspricht den Fans bei SPORT1 einen spannenden Fight. "Das war ein ansehnlicher Kampf, was zum Mitfiebern für die Zuschauer. Das ist ein wichtiger Punkt für das deutsche Boxen, um es wieder nach oben zu bringen."

Sein Gegner Radovan hat den Ärger über das Urteil vom Dezember zwar noch nicht ganz abgehakt („Ich habe noch etwas gutzumachen“), will sich davon aber nicht ablenken lassen.

"Für mich ist der Kampf Schnee von gestern. Was zählt, ist am Samstag. Man muss lernen, mit diesen Urteils-Entscheidungen umzugehen", betont er bei SPORT1.

Vorbereitung: Miami vs. Marzahn

Um dieses Mal für eine klare Entscheidung zu sorgen, hat sich Radovan besonders intensiv vorbereitet und ist extra in die USA gereist. In Miami arbeitete er mit dem kubanischen Nationalcoach Pedro Diaz.

"Er hat eine Aura, die zieht dich mit", berichtet Radovan: "Das ist wichtig. Wenn du ins Gym kommst, fühlst du dich anders. Es läuft Latino-Musik, die Sonne scheint, alle sind gut drauf - da kriegst du ein gutes Gefühl. Auch die Sparringspartner sind viel mehr und besser als in Deutschland."

Während sich sein Gegner auf der anderen Seite des großen Teichs schleifen ließ, setzte Mittag auf eine andere Taktik.

"Ich habe jetzt nicht die Mittel und Wege, um irgendwo hinzufahren, wo es wärmer ist und mir da ein schöneres Training zu machen", setzt er schon vor dem Fight einen Seitenhieb gegen Radovan: "Ich habe hier in meinem Marzahner "Ghetto" trainiert, wie bei der ersten Vorbereitung auch, und wir haben viel an der Technik gefeilt."

Große Ziele bei Mittag und Radovan

Große Ziele verfolgen beide Fighter vor dem zweiten Duell.

Radovan will Mittag schlagen, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. "Mein schönster Moment wird sein, wenn ich Weltmeister werde", stellt Radovan klar: "Da gehört ein bisschen Glück und viel Arbeit dazu."

Entsprechend klar ist seine Marschroute für den Fight: "Der Plan ist, zehn Runden zu boxen und zehn Runden zu dominieren." In die gleiche Kerbe schlug er auch auf der letzten Pressekonferenz vor dem Fight. "Ich bin gut vorbereitet, es geht um einen Titel, diesmal werde ich den Kampf gewinnen", sagte er am Freitagmittag.

Auch Mittag will mehr als sich nur einen großen Namen machen. Er will bleibenden Eindruck hinterlassen.

"Es wäre ein riesiger Traum, wenn mir jemand in zehn oder zwanzig Jahren sagten würde: 'Wegen dir habe ich angefangen zu boxen. Dich habe ich boxen sehen und das sah so gut aus und war so spannend, ich wollte auch Boxer werden.' Da würde ich Gänsehaut kriegen. Das wäre cool. Solche Kämpfe will ich natürlich auch abliefern. Das ist mein persönliches Ziel", erzählt er.

Lachend fügt Mittag an, dass es bei ihm ein wenig anders gelaufen ist. "Ich bin aus familiären Gruppenzwang Boxer geworden. Mein Vater hat mich eher gezwungen 'Schau dir diesen oder jenen Kampf an.'"

Manager versprechen ein Spektakel

Beide Kontrahenten werden am Samstag alles dafür geben, dass ihr Fight ein Highlight wird.

Die Manager der beiden Boxer, Nisse Sauerland (Radovan) und Winne Spiering (Mittag) versprachen am Freitag ein Spektakel: "Dieser Kampf wird die Zuschauer erneut begeistern, da wird es richtig zur Sache gehen!"