Nachdem sich Ronny Mittag und Denis Radovan im Dezember noch mit einem unentschieden voneinander getrennt hatten, steht nun ein weiteres Aufeinandertreffen an (Boxen: Sauerland-Gala mit Patrick Wojcicki ab 21 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM auf SPORT1). Es geht um den IBF Europa-Titel.

Mit gemischten Gefühlen zieht Radovan ein weiteres Mal in den Boxring. "Ich habe noch etwas gutzumachen", sagt er. Gleichzeitig fügt er bei SPORT1 hinzu: "Für mich ist der Kampf Schnee von gestern. Was zählt, ist am Samstag. Man muss lernen, mit diesen Urteils-Entscheidungen umzugehen."

Ein umstrittenes Urteil hatte zu dem Unentschieden geführt, mit dem wohl beide Akteure nicht zufrieden sein können.

Kontrahent Mittag will mit einer guten Leistung überzeugen. "Es wäre ein riesiger Traum, wenn mir jemand in zehn oder zwanzig Jahren sagten würde: 'Wegen dir habe ich angefangen zu boxen. Dich habe ich boxen sehen und das sah so gut aus und war so spannend, ich wollte auch Boxer werden'", sagt er.

Sophie Alisch bestreitet zweiten Profikampf

Wenn der Fight zwischen Denis Radovan und Ronny Mittag beendet ist, steigen Patrick Wojcicki und Marcelo Fabian Caceres in den Ring. Für sie geht es im Mittelgewicht um den interkontinentalen IBF-Titel. Wojcicki bestreitet den Kampf als Verteidiger.

Mit Sophie Alisch und Alina Zaitseva werden am Abend auch zwei Frauen in den Ring steigen. Für Alisch ist es der zweite Profikampf und der erste über sechs Runden.

Das sind die Kämpfe der Sauerland Box-Gala