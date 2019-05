Doppeltes Highlight für Leon Bunn: Bei der anstehenden Box-Gala von Team Sauerland boxt der Frankfurter in seiner Heimatstadt gegen Leon Harth um den ersten Titel seiner Profi-Karriere.

Auch im Vorfeld des Hauptkampfes stehen bei der ersten Sauerland-Veranstaltung in der Main-Metropole seit sieben Jahren hochkarätige Duelle auf dem Programm. Neben Abass Baraou steigen unter anderem die beiden Boxerinnen Sophie Alisch und Sarah Bormann in den Ring, außerdem ist Enis Agushi erstmals seit seinem Sieg bei der Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" wieder im Einsatz.

SPORT1 zeigt die Kampfnacht aus der Fraport Arena ab 21.30 Uhr LIVE im TV, ab 21 Uhr im Stream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App sowie ab 20.20 Uhr auch auf der Facebook-Seite SPORT1 Boxen. Am Mikrofon begleiten vor Ort Moderatorin Sarah Valentina, Kommentator Tobias Drews und Expertin Regina Halmich das Geschehen, dazu ist der ehemalige Cruisergewichts-Champion Markus Bott zu Gast.

Duell Leon gegen Leon auf Augenhöhe

Nach 13 ungeschlagenen Kämpfen steht für Bunn (13-0) am kommenden Samstag das bisherige Highlight seiner Karriere an: Für den Frankfurter Sauerland-Boxer geht es vor heimischem Publikum in der Fraport Arena um den IBF International Titel im Halbschwergewicht.

Die Vorfreude auf das Heimspiel ist beim Schützling von Trainer-Legende Ulli Wegner groß, auch wenn auf ihn ein gefährlicher Gegner wartet. Harth (18-3) von Petko’s Boxpromotion verfügt über die größere Erfahrung und stand in seiner Laufbahn bereits mit einigen bekannten Namen der internationalen Box-Szene im Ring. Die Zuschauer können sich somit auf einen spannenden Schlagabtausch freuen.

Baraou, Alisch, Bormann und Agushi wollen Siegesserie ausbauen

Im Gegensatz zu Bunn geht Baraou (5-0) als klarer Favorit in sein Duell im Superweltergewicht mit dem Südafrikaner Ali Funeka (40-10-3). Baraou, der ebenfalls von Wegner trainiert wird, holte sich nach der Deutschen Meisterschaft im Februar auch den WBC International Titelund will seine makellose Bilanz auf dem Weg nach oben weiter ausbauen.

Ganz am Anfang ihrer Karriere steht die erst 17-jährige Sophie Alisch (2-0), die in ihren ersten Profikämpfen bereits ihr großes Talent aufblitzen ließ. Für die Berlinerin geht es im Federgewicht gegen die Polin Bojana Libiszewska (5-34).

Ein gutes Stück weiter ist bereits Sarah Bormann (10-0), die gegen die starke Französin Anne Marie Da Costa (28-4-) ihren WM-Titel der GBU/WIBF im Leichtfliegengewicht verteidigt. Bormann wohnt nur 40 Kilometer von Frankfurt entfernt in Nidderau und darf sich ebenfalls auf ein Heimspiel freuen.

Dazu steigt mit dem 26-jährigen Enis Agushi aus Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gewinner von "SPORT1: The Next Rocky" in den Ring. Nach seinem überzeugenden Auftritt im Finale der Box-Castingshow gegen Serdar Kurun nimmt der talentierte Supermittelgewichtler gegen den Slowaken Pavol Garaj (6-17-3) seinen achten Erfolg im achten Profikampf ins Visier.

Leon Bunn vs. Leon Harth live im TV und Stream:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de, SPORT1 App, Facebook-Seite SPORT1 Boxen