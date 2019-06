Tyson Fury hat Anthony Joshua nach dessen sensationellen Niederlage im WM-Kampf am vergangenen Wochenende gegen Andy Ruiz verbal angegriffen.

"Was für eine Schande! Wenn ich er wäre, würde ich mein Gesicht nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen", lästerte der Skandal-Boxer bei ESPN über Joshua.

"Kannst du dir vorstellen, dass du wie ein Adonis gebaut bist, einen Waschbrettbauch und Muskeln wie Stahl hast, und dann kommt eins kleiner fetter Kerl an, der alle Snickers Kaliforniens gegessen hat und fegt dich weg?", ätzte Fury weiter.

Fury sieht Ruiz in Rückkampf vorne

Titelverteidiger Joshua war beim Kampf am Samstag in New York k.o. gegangen und hat drei WM-Titel verloren. Seit Dienstag steht jedoch fest, dass es einen Rückkampf Ende dieses Jahres geben wird.

Auch in diesem sieht Fury Joshua unterlegen. "Andy wird AJ meiner Meinung nach immer besiegen", sagte der 30 Jahre alte frühere Weltmeister und begründete seine Einschätzung damit, dass die Stile der beiden Boxer nicht zusammen passen würden.

