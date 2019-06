Die deutschen Box-Underdogs, die Stars überrascht haben zum Durchklicken:

Schmeling gegen Louis, Mildenberger gegen Ali: Schon so mancher deutscher Boxer ging als Außenseiter in große Kämpfe - und verblüffte die Welt.

Auch Tom Schwarz will sich in diese Liste einreihen. In der Nacht auf Sonntag steigt der Deutsche in Las Vegas in den Ring. Gegner ist kein geringerer als Tyson Fury.

Vor dem Kampf blickt SPORT1 auf die großen deutschen Underdogs der Box-Geschichte zurück.