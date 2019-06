Die Bilder zu Fury vs. Schwarz zum Durchklicken:

Der britsche Boxer Tyson Fury hat seine Klasse im Schwergewicht erneut gezeigt.

Gegen den Deutschen Tom Schwarz siegt er bereits in der zweiten Runde nach technischem K.o. Doch bereits im Vorfeld liefert er in Las Vegas, in der MGM Grand Garden Arena, eine große Show ab. Nach seinem Sieg lässt er sich noch im Ring sogar zu einer Gesangseinlage hinreißen.

SPORT1 zeigt die Bilder des Kampfes.