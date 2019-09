Die World Boxing Organization (WBO) gehört neben der WBA, WBC und IBF zu den vier führenden Profiboxverbänden.

Die WBO wurde 1988 gegründet, und hat ihren Verbandssitz in San Juan (Puerto Rico)

SPORT1 zeigt die aktuellen Weltmeister der WBO in der Übersicht:

Strohgewicht: Vic Saludar (Philippinen) - seit Juli 2018

Die bekanntesten Weltmeister der WBO:

Oleksandr Usyk: Der Ukrainer ist die absolute Nummer eins im Cruisergewicht. "The Cat" - so sein Kampfname - ist der bisher einzige Cruisergewichts-Boxer, der die Titel aller vier wichtigen Verbände inne hat. In 16 Kämpfen ist er noch ungeschlagen. Den Titel der WBO holte er sich im September 2016 durch einen Sieg gegen den Polen Krzysztof Glowacki.

Andy Ruiz jr.: Nach seinem überraschenden Sieg im Juni 2019 gegen Anthony Joshua ist er unter anderem auch Weltmeister der WBO. Seine bisher einzige Niederlage in 34 Profikämpfen kassierte er im Dezember 2016 gegen Joseph Parker (Neuseeland).