Der mexikanische Box-Star Saul "Canelo" Alvarez muss seinen WM-Gürtel im Mittelgewicht des Weltverbandes IBF abgeben. Wie dessen Promoter, Ex-Weltmeister Oscar De La Hoya, am Freitag mitteilte, scheiterten die Gespräche zwischen Alvarez und seinem ukrainischen Pflichtherausforderer Sergej Derewjantschenko über einen Kampf. Die IBF entzog "Canelo" daraufhin den Titel.

Alvarez trägt weiterhin die Gürtel der Verbände WBA und WBC, den IBF-Titel hatte er sich erst im Mai durch einen einstimmigen Punktsieg gegen den US-Amerikaner Daniel Jacobs gesichert.

"Wir sind sehr enttäuscht von der IBF, dass sie den weltbesten Kämpfer dazu gezwungen hat, seinen Weltmeistertitel aufzugeben", sagte De La Hoya. Man habe Derewjantschenko und dessen Team "einen beispiellosen Geldbetrag für einen Kämpfer von seiner begrenzten Größe und Popularität angeboten."

Allerdings hätten diese "nie die Absicht gehabt, einen Deal zu machen", monierte De La Hoya weiter: "Stattdessen wollten sie uns zwingen, Canelos Gürtel aufzugeben. Dies ist eine Beleidigung für das Boxen und vor allem eine Beleidigung für die Boxfans auf der Welt."

Alvarez sollte eigentlich nach mehreren Verschiebungen im Oktober gegen Derewjantschenko antreten. Wie das Portal The Athletic am Freitag berichtete, wird dieser nun Verhandlungen mit dem ehemaligen Champion Gennadi Golowkin über einen Kampf um den vakanten IBF-Gürtel aufnehmen. Der Kasache hatte im vergangenen September seine WM-Titel der Verbände WBC und WBA per Mehrheitsentscheid an Alvarez verloren.