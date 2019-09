Schwergewichtsboxer Tom Schwarz hat den ersten Kampf nach seiner Niederlage vor drei Monaten in Las Vegas gegen Tyson Fury gewonnen.

Der 25 Jahre alte Magdeburger besiegte am Samstagabend in seiner Heimatstadt den Wahl-Hamburger Ilja Mezencev nach technischem K.o. in der siebten Runde. Gegen den gebürtigen Kasachen hatte Schwarz bereits Ende 2015 gewonnen.

"Der Druck war sehr, sehr groß, weil ich in den letzten Monaten viel verarbeiten musste. Aber ich bin mit den Jahren auch erfahrener geworden und war gut vorbereitet", sagte Schwarz nach dem 26. Sieg in seiner Profikarriere.

Nun hofft er auf einen erneuten Top-Kampf: "Jeder hat eine zweite Chance im Leben verdient, und das war heute der erste Schritt."