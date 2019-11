Saúl "Canelo" Álvarez schreibt Box-Geschichte! In seinem ersten Kampf im Halbschwergewicht lässt er seinem Kontrahenten Sergey Kovalev in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas wenig Chancen und triumphiert in der elften Runde durch technischen K.o. SPORT1 zeigt die Bilder des Kampfes

© Getty Images