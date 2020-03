Was für ein Auftakt in das "eWBSS Heavyweight Legends Tournament"!

Im ersten Viertelfinale besiegte Muhammad Ali seinen Kontahenten Evander Holyfield, um das Halbfinale der eWorld Boxing Super Series zu erreichen.

Den im "Fight Night Champion"-Videospiel von EA Sports simulierten Kampf sahen sich über 150.000 Zuschauer aus der ganzen Welt an.

Beide Kämpfer begannen mit einem rasanten Tempo, und es war Holyfield, der die ersten saubereren Treffer landete. Das in Alabama geborene Schwergewicht, bekannt als "The Real Deal", setzte seinen Angriffswirbel in der zweiten Runde fort und landete eine Kombination, die Ali ins Schwanken brachte.

Nach einer jeweils hart umkämpften dritten und vierten Runde demonstrierte Ali in der fünften seine Klasse und seine Geschwindigkeit.

Ali schlägt Holyfield K.o.

Der sich tapfer wehrende Holyfield musste nach einer "tödlichen" rechten Hand von Ali auf den Ringboden, konnte sich aber noch einmal aufrichten. Das Ende der Runde erlebte er jedoch nicht und Ali gewann durch K.o.

Promoter Kalle Sauerland war begeistert, dass das "eWBSS Heavyweight Legends Tournament" einen aufregenden Start hinlegte. "Was für eine Leistung des GOAT", sagte er. "Tausende Fans aus aller Welt haben die Eröffnung unseres Legends-Turniers verfolgt, das stattfindet, während die Welt des echten Sports zum Stillstand kommt. Wir freuen uns sehr, Fans, die in dieser schwierigen Zeit zu Hause festsitzen, etwas Unterhaltung bieten zu können."

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

Das "eWBSS Schwergewichts-Legenden" Turnier wird im "Fight Night Champion"-Videospiel von EA Sports simuliert. Acht der bekanntesten Schwergewichtler der Historie, rund um den "Größten" Muhammad Ali, treten gegeneinander an - natürlich im bekannten World Boxing Super Series Format.

Finale am 29. März

Die weiteren Kämpfe in der Runde der letzten Acht lauten: Lennox Lewis gegen Joe Frazier (24. März), Mike Tyson gegen Eric Esch (25. März) und George Foreman gegen David Haye (26. März). Das Finale ist für den 29. März angesetzt.