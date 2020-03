Das Turnier der "eWBSS Schwergewichts-Legenden" geht in seine heiße Phase.

Im zweiten Halbfinale zwischen den beiden Box-Ikonen Mike Tyson und George Foreman wird der Gegner von Muhammad Ali gesucht.

"The Greatest" hatte Sonny Liston am Vortag durch einen K.o.-Sieg bezwungen und damit das Finale erreicht. Was also macht nun Ironman gegen Big George?

Das eWBSS-Legendentunier mit Muhammad Ali

Der Kampf wird von SPORT1 im LIVETICKER ab ca. 20 Uhr begleitet.

+++ Box-Simulation im K.o.-Modus +++

Der Gewinner der "eWBSS Schwergewichts-Legenden" wird mit dem Fight-Night-Champion-Videospiel von EA Sports ermittelt. Das Turnier begann mit dem Viertelfinale zu Beginn der Woche und endet am Sonntag mit dem Finale.