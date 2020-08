Der frühere Cruisergewicht-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez hat nach über sechs Jahren ein erfolgreiches Comeback im Boxring verpasst.

Der 35 Jahre alte Kubaner, der in Stendal zu Hause ist, verlor vor knapp 1000 Zuschauern beim Open-Air-Event an der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark gegen den Amerikaner Kevin Johnson in der siebten Runde durch K.o. Es war erst die zweite Profi-Niederlage für Hernandez. Diesen stehen 29 Siege (14 durch K.o.) gegenüber.

"Ich kann jetzt wieder das machen, was ich am besten kann", hatte Hernandez vor dem Kampf gesagt. Der Rechtsausleger hatte in seinem letzten Profikampf 2014 in der Erfurter Messehalle Firat Arslan per geteilten Punktrichterentscheid bezwungen und seinen IBF-WM-Titel im Cruisergewicht zum vierten Mal verteidigt.

Danach hatten ihn Schmerzen in Händen, Ellenbogen und Knie mit nur 29 Jahren zum Rücktritt gezwungen.