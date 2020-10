Box-Weltmeister Tyson Fury wird seinen nächsten Kampf nicht gegen den vom ihm entthronten US-Schwergewichtler Deontay Wilder, sondern gegen einen noch unbekannten Gegner bestreiten.

Dies teilte der Engländer per Video in den Sozialen Medien mit. "Ich werde definitiv am 5. Dezember in London boxen, der Gegner wird in Kürze mitgeteilt", erklärte der einstige Bezwinger von Wladimir Klitschko, der in 31 Profikämpfen noch unbesiegt ist.

Fury findet keinen Termin mit Wilder

Fury hatte seinen WBC-Titel im Februar gegen Wilder gewonnen, nachdem das erste Duell 2018 mit einem Unentschieden geendet hatte. Fury vs Wilder III sollte eigentlich im vergangenen Juli stattfinden, wurde wegen Corona aber auf den 3. Oktober verlegt.

Dann war ein Termin zum Jahresende geplant. "Ich war mit dem 19. Dezember einverstanden. Dann haben sie versucht, den Kampf ins nächste Jahr zu verschieben", sagte Fury.

Damit war der WBC-Champ jedoch nicht einverstanden. "Ich habe trainiert. Ich bin bereit, der Versuch einer weiteren Terminverschiebung war dann zuviel. Dann hatte ich andere Pläne", sagte Fury.