Anders als während der Pressekonferenz am Donnerstag waren gutes Benehmen und Social Distancing auf einmal vergessen:

Box-Weltmeister Anthony Joshua und Herausforderer Kubrat Pulev haben sich beim Wiegen am Vortag ihres mit Spannung erwarteten Schwergewichtskampf im Londoner Millennium Dome ein verbales Scharmüztel geliefert. (Boxen: Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev am Samstag im SPORT1-LIVETICKER)

Dass womöglich nicht schon vorzeitig die Fäuste flogen, war allein einem Security-Team zu verdanken, der die beiden Kontrahenten voneinander trennte.

Pulev, der unter anderem vom deutschen Trainer Ulli Wegner auf den Kampf seines Lebens vorbereitet wird, wurde dabei vor allem durch anwesende bulgarische Landsleute immer wieder lautstark angestachelt, provozierte den Champion nach Version der IBF, WBO und WBA, als der 109,2 kg auf die Waage brachte.

Joshua gegen Kubrat vor 1000 Zuschauern

Für den 39-Jährige, Nummer eins der IBF-Weltrangliste, ist es wohl die letzte WM-Chance: 2014 in Hamburg war Pulev gegen Wladimir Klitschko angetreten und hatte durch K.o. in der fünften Runde verloren - seine einzige Niederlage in 29 Profikämpfen (14 K.o.-Siege).

Für den Fight, zu dem trotz Corona Zuschauer zugelassen worden sind, bringt "The Cobra" 108,6 kg mit - und damit so wenig wie zuletzt vor einem Jahrzehnt.

Joshua wiederum, der 2017 Wladimir Klitschko in dessen letztem Fight bezwungen hatte, konnte sich im Dezember vergangenen Jahres seine Titelgürtel nach der sensationellen Niederlage gegen Andy Ruiz zurückholen: "Ich respektiere Pulev , aber ich werde derjenige sein, der auf seinen Füßen bleibt", sagte er.

In seinem ersten Kampf nach Ausbruch der Pandemie hätte der Engländer gegen Pulev eigentlich bereits im Juni im Fußballstadion von Tottenham Hotspur antreten sollen.

Das nun nachzuholende Duell gegen Pulew soll aber nur eine Zwischenstation sein. Alles fiebert einem Mega-Kampf zwischen Joshua und Tyson Fury entgegen.

