Der krisengeschüttelte Amateurbox-Weltverband AIBA treibt seine Strukturreform voran. Der deutsche Jurist und CAS-Richter Ulrich Haas, der derzeit auch die Governance-Reform der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) leitet, wird bei der AIBA eine unabhängige Gruppe aus Rechts- und Governance-Experten anführen.

Der im vergangenen Dezember gewählte AIBA-Präsident Umar Kremlew (Russland) sprach in der Pressemitteilung des Verbandes von einem "großen Wandel, den wir vollziehen, damit Boxer sich ihrer Zukunft sicher sein können, fair beurteilt werden und eine finanzielle Belohnung für ihre Kämpfe erhalten."

Zuletzt hatte die AIBA den renommierten kanadischen Sportrechtler Richard McLaren damit beauftragt, eine unabhängige Untersuchung über das Schiedsrichterwesen und die Kampfrichterei durchzuführen. McLaren machte sich in der Vergangenheit einen Namen als Ermittler in der russischen Staatsdoping-Affäre und als Vorsitzender der Untersuchungskommission gegen den Gewichtheber-Weltverband IWF.

Die AIBA steht seit Jahren wegen Misswirtschaft und Korruption in der Kritik und war deshalb auch beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Ungnade gefallen. Erstmals seit Jahrzehnten in der Geschichte Olympias darf die AIBA bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) das Boxturnier nicht mehr organisieren.