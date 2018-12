UFC: Die größten Skandale um Conor McGregor, Khabib, Brock Lesnar, Jon Jones

Ihre Großveranstaltungen sind Mega-Events, auch in Deutschland fiebert mittlerweile ein breites Publikum mit Conor McGregor und Co. Die Kampfsport-Liga UFC ist ein globales Phänomen geworden, ihre Mutterfirma Zuffa mehrere Milliarden Dollar wert – immer wieder aber überschatten Skandale ihren Erfolg, so auch an diesem Wochenende

