Epischer Kampf bei UFC 248 zwischen Zhang Weili und Joanna Jedrzejczyk in der Strohgewichtsklasse!

Das Aufeinandertreffen der beiden besten Kämpferinnen der UFC-Geschichte hielt das, was es versprach - und zog vor allem das Gesicht der Polin in Mitleidenschaft.

Jedrzejczyk erleidet Riesen-Beule an der Stirn

In Runde drei übernahm Zhang Weili, die ihren Titel am Ende nach geteilter Entscheidung verteidigte, das Kommando und lud eine Reihe kraftvoller Schlagkombinationen an ihrer Gegnerin ab.

Diese sorgten für eine so enorme Schwellung an der Stirn, dass ihr Gesicht kaum wiederzuerkennen war. Beide Kontrahentinnen wurden nach dem Kampf direkt ins Krankenhaus eingeliefert.

White: "Hast du gesehen, wie diese Mädchen aussahen?

Somit fiel auch die obligatorische Pressekonferenz aus, stattdessen stellte sich UFC-Präsident Dana White den Medien.

Angesprochen auf einen möglichen Rückkampf reagierte dieser gereizt. "Hast du gesehen, wie diese beiden Mädchen nach diesem Kampf aussahen? Sie müssen nach Hause gehen, sich Zeit nehmen, um sich auszukurieren, bevor ich einen Kampf mit einer von ihnen erwähne", so der 50-Jährige