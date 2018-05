Nur neun Tage nach dem Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien steigt schon die nächste Großveranstaltung der weltgrößten Wrestling-Liga.

Bei WWE Backlash 2018 in der Nacht zum Montag sind die beim Rumble schmerzlich vermissten WWE-Frauen wieder mit von der Partie. Außerdem steigt in Newark im US-Bundesstaat New Jersey ein erneutes World-Title-Rückmatch zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura und - wenige Wochen nach dem "Superstar Shake-up" - einige finale Duell zwischen RAW- und SmackDown-Stars, bevor sich deren Wege trennen.

SPORT1 gibt den Überblick über die Match-Card und erklärt, wie Sie Backlash live im TV und im Livestream verfolgen können.

Die Matches bei WWE Backlash 2018:

WWE World Title Match: AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

Intercontinental Title Match: Seth Rollins (c) vs. The Miz

RAW Women's Title Match: Nia Jax (c) vs. Alexa Bliss

SmackDown Women's Title Match: Carmella (c) vs. Charlotte Flair

Roman Reigns vs. Samoa Joe

Daniel Bryan vs. Big Cass

Bobby Lashley & Braun Strowman vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Live-Übertragung im TV und im Stream:

Backlash ist in der Nacht zum Montag, den 7. Mai, ab 2 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.