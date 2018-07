Ihr letzter Auftritt bei WWE Monday Night RAW endete mit einer Suspendierung - an die sich Ronda Rousey nicht mehr halten mag.

Die UFC-Hall-of-Famerin kehrte in der Nacht nach Extreme Rules 2018 zurück um Damenchampion Alexa Bliss die Feier nach dem Sieg über Nia Jax zu vermiesen.

Rousey - beim Juni-Pay-Per-View Money in the Bank von Bliss um den Titel betrogen - tauchte auf der Einmarschrampe auf, jagte Bliss und deren Helferin Mickie James und attackierte beide.

Ronda Rousey winkt Titelmatch beim SummerSlam

Rousey nahm Bliss in ihren gefürchteten Armbar-Griff, als schließlich General Manager Kurt Angle auftauchte und Ordnung wiederherstellte.

Angle teilte Rousey mit, dass er ihr keine Wahl lasse außer ihre Suspendierung um eine weitere Woche zu verlängern. Die Ring-Legende gab Rousey aber auch einen Anreiz, die Strafe diesmal zu akzeptieren. Wenn sie sich füge, bekomme sie beim SummerSlam am 19. August ein Titelmatch gegen Bliss.

Brock Lesnar willigt in Match ein

Nach langem Hin und Her wurde bei RAW auch die Story um Universal Champion Brock Lesnar aufgelöst: Nachdem Angle ihm bei Extreme Rules ein Ultimatum gestellt hatte, endlich in seine nächste Titelverteidigung einzuwilligen oder den Gürtel aberkannt bekomme, war Lesnars Manager Paul Heyman zu Beginn der Show vor Ort.

Heyman erklärte, dass Lesnar dann beim SummerSlam seinen Titel aufs Spiel setzen würde, siegen und als amtierender Champion zurück zur UFC gehen würde - worauf sich nacheinander sechs Wrestler zu Wort meldeten, die das gern verhindern würden: Bobby Lashley, Drew McIntyre, Seth Rollins, Elias, Finn Balor und Roman Reigns.

Angle setzte darauf zwei Triple Threat Matches an, die beiden Sieger würden kommende Woche unter sich ausmachen, wer Lesnar fordern darf.

Reigns - bei Extreme Rules gegen Lashley unterlegen - besiegte McIntyre und Balor im ersten der beiden Dreikämpfe ...

... im zweiten behielt Lashley gegen Rollins und Elias die Oberhand.

Kommende Woche gibt es also ein Rückmatch zwischen Reigns und Lashley, der Sieger trifft am 19. August in dessen vorerst wohl letztem WWE-Match auf Champion Lesnar.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Roman Reigns besiegt Drew McIntyre, Finn Balor

Non Title Match: Dolph Ziggler besiegt Bobby Roode

Mojo Rawley besiegt Tyler Breeze

Bayley & Sasha Banks besiegen Alicia Fox & Dana Brooke

Non Title Match: The B-Team besiegen The Ascension

The Authors of Pain besiegen Titus Worldwide

Sarah Logan besiegt Ember Moon

Bobby Lashley besiegt Elias, Seth Rollins