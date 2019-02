WWE-Wrestler im Film mit The Rock, Batista, John Cena - zum Durchklicken:

Dwayne "The Rock" Johnson war der Superstar der Wrestling-Liga WWE - nun ist er ein Megastar in Hollywood. Seine erfolgreiche Schauspielkarriere hat auch anderen Wrestlern den Weg ins Schauspieler geebnet.

John Cena ist aktuell in "Bumblebee" in seiner ersten großen Hauptrolle zu sehen, Dave Bautista alias Batista spielte in Guardians of the Galaxy und als Bond-Bösewicht.

Oft skurrile Ausflüge auf die Leinwand haben aber auch viele andere Wrestler unternommen, unter ihnen Triple H, Bill Goldberg, Sheamus und natürlich Hulk Hogan.

Anzeige

SPORT1 zeigt Showkämpfer, die zu Showstars wurden.