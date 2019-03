Zwei Wochen vor der größten Wrestling-Show, die ein WWE-Konkurrent seit rund zwei Jahrzehnten in den USA veranstaltet hat, steht ihr Hauptkampf.

Bei der G1 Supercard am 6. April im New Yorker Madison Square Garden, veranstaltet von der japanischen Showkampf-Promotion NJPW und ihrer US-Partnerliga ROH (Ring of Honor), fordert der japanische Topstar Kazuchika Okada den amtierenden IWGP Heavyweight Champion "Switchblade" Jay White heraus.

Okada - der durch seine umjubelte Matchserie gegen Kenny Omega auch international an Popularität gewonnen hat - gewann am Sonntag den New Japan Cup. Im Finale des Turniers besiegte er den aufstrebenden SANADA (Seiya Sanada), in einem Duell auf dem üblich hohen NJPW-Niveau gewann der "Rainmaker" nach knapp über 33 Minuten mit seiner gleichnamigen Spezialaktion.

Kazuchika Okada fordert "Switchblade" Jay White

Das Match zwischen Okada und White ist eine Neuauflage ihres Duells bei WrestleKingdom im Januar in Tokio, dem Jahreshöhepunkt von NJPW. Der 26 Jahre alte Neuseeländer White besiegte Okada und festigte damit seinen steilen Aufstieg.

Einen Monat später holte sich White gegen Okadas langjährigen Rivalen Hiroshi Tanahashi den wichtigsten Titel von NJPW. Tanahashi hatte den Gürtel erst bei WrestleKingdom von Omega geholt, der sich mittlerweile dem neuen WWE-Rivalen AEW (All Elite Wrestling) angeschlossen hat.

Obwohl der Abgang von Omega und seiner Kollegen von The Elite (Cody Rhodes und die Young Bucks Nick und Matt Jackson) ein schwerer Schlag für die internationalen Expansionsbemühungen von NJPW war, steht die Liga in New York nun vor einem Meilenstein: Sämtliche der rund 20.000 Tickets für die Show im einstigen WWE-Wohnzimmer waren beim Vorverkaufsstart im Dezember binnen 19 Minuten ausverkauft.

Eine nicht von WWE veranstaltete Show in dieser Größenordnung gab es in den USA zuletzt vor dem Aufkauf des früheren Hauptkonkurrenten WCW im Jahr 2001. Aufgrund der massiven Nachfrage änderte auch WWE ihren WrestleMania-Zeitplan: Die Show NXT TakeOver: New York, die auf eine ähnliche Fan-Klientel wie NJPW und ROH abzielt, wurde um einen Tag nach vorn verlegt, um nicht in direkter Konkurrenz zur Supercard zu stehen.

G1 Supercard von NJPW und ROH - die Matches:

IWGP Heavyweight Title Match: Jay White (c) vs. Kazuchika Okada

ROH World Title Ladder Match: Jay Lethal (c) vs. Marty Scurll vs. Matt Taven

IWGP / ROH World Tag Team Title Match: Guerrillas of Destiny (Tama Tonga & Tanga Loa, NJPW) vs. Villain Enterprises (PCO & Brody King, ROH)

IWGP Junior Heavyweight Title Match: Taji Ishimori (c) vs. Dragon Lee vs. Bandido

NEVER Openweight Title / ROH World Television Title Match: Will Ospreay (Never) vs. Jeff Cobb (ROH TV)

Dalton Castle vs. Rush

Honor Rumble Battle Royal

Uhrzeit, TV, Livestream:

Die G1 Supercard steigt in der Nacht vom 6. auf den 7. April um 1.30 Uhr. Zu verfolgen ist er kostenpflichtig über die Streaming-Portal beider Ligan (NJPW World und Honor Club) sowie über FITE TV.