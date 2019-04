Die WrestleMania-Headliner der Geschichte zum Durchklicken:

Die größte WWE-Show des Jahres naht - und erstmals nach dreieinhalb Jahrzehnten stehen die Frauen im Mittelpunkt.

Ronda Rousey, Charlotte Flair und Becky Lynch treten am Sonntag im MetLife bei New York vor rund 80.000 Fans im Hauptkampf von WrestleMania 35 an, es geht um die Damentitel von RAW und SmackDown.

Das Frauentrio hat zahlreiche prominente Vorgänger: Die Topstars Hulk Hogan, The Rock, John Cena und The Undertaker waren Stammgäste im Main Event von WrestleMania, zuletzt prägten Roman Reigns und Brock Lesnar das Bild.

Anzeige

Aber erinnern Sie sich auch an Paul Orndorff, Sid Justice und Bam Bam Bigelow? Oder daran, dass auch ein Hollywood-Star und eine Legende aus einer anderen Sportart im Mania-Hauptkampf standen?

SPORT1 blickt zurück auf die bisherigen Hauptkämpfe der Showfight-Gala und was aus den Protagonisten wurde - eine Chronik voll bunter Unterhaltung, aber auch mit Skandalen und Tragödien.