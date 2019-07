Zweimal schon haben Johnny Gargano und Adam Cole den Hauptkader-Stars von WWE mit herausragenden Matches die Show gestohlen. Beim nächsten NXT TakeOver vor dem SummerSlam 2019 dürften aller guten Dinge drei werden.

Nach der in dieser Woche ausgestrahlten NXT-Episode auf dem Streaming-Portal WWE Network verkündete die Liga, dass Champion Cole und Ex-Titelträger Gargano am 10. August in Toronto in einem kuriosen Kampf nochmals aufeinandertreffen werden.

Das Match läuft - wie das grandiose erste Duell vor WrestleMania 35 - unter Best-Two-Out-Of-Three-Falls-Regeln, diesmal jedoch mit einem Clou: Es wird mehrere Matcharten in einem geben, Cole und Gargano dürfen sich die Regeln für die ersten zwei Abschnitte jeweils selbst wählen, die für das dritte, sollte es dazu kommen (was als gesichert gelten darf), bestimmt dann NXT-General-Manager William Regal.

Das Match wird als finales Duell der beiden verkauft, weshalb alles danach aussieht, als ob der Verlierer danach zu RAW oder SmackDown aufsteigt.

Johnny Gargano oder Adam Cole vor Aufstieg zu RAW oder SmackDown?

Johnny Gargano hatte bereits im Februar sein RAW-Debüt gefeiert, zusammen mit Ricochet, Aleister Black und Tommasso Ciampa. Aufgrund einer schweren Verletzung Ciampas (bei RAW sein Partner, bei NXT in der besten WWE-Fehde der vergangenen Jahre sein Rivale) verblieb Gargano in den vergangenen Monaten dann doch bei NXT, wo er sich im Ring zuletzt als leistungsstärkster Performer der ganzen Liga hervorgetan hat.

Beim TakeOver vor WrestleMania krönte er dort sich dort nach langem Aufbau erstmals zum Champion, indem er Cole um den nach Ciampas Verletzung vakanten Gürtel besiegte.

Im Rückkampf Anfang Juni schlug Cole zurück, diese Woche nun wurde Garganos erster NXT-Auftritt nach der Niederlage ausgestrahlt: Als Cole eigentlich Talent Twan Tucker zu einer Vorführung herausforderte, brachte der Gargano mit, der Cole unter dem Jubel des Publikums verprügelte.

Der charismatische Cole - Anführer der Gruppierung "Undisputed Era" - gilt ebenfalls als sicherer Kandidat für eine große Hauptkader-Karriere, sollte WWE die Zeit dafür gekommen sehen.