Eigentlich hatte Cody Rhodes angekündigt, die legendäre Attitude-Ära von WWE "töten" zu wollen. Womöglich meinte er es anders, als es damals verstanden wurde.

Eine spektakulär unterhaltsame Backstage-Prügelei, die sich der Vizepräsident der Liga AEW in der dieswöchigen Ausgabe der TV-Show Dynamite mit Champion Chris Jericho lieferte, erinnerte im besten Sinne an die erfolgreichste Zeit von WWE.

Nachdem die ersten drei Dynamite-Shows von der Dominanz Jerichos und seiner Gruppierung Inner Circle geprägt waren, versammelte Cody in dieser Woche seinen Freundeskreis, um zurückzuschlagen - darunter auch eine Legende der früheren WWE-Konkurrenzliga WCW.

Anzeige

Jericho und seine Kumpel Santana, Ortiz und Sammy Guevera (Jake Hager fehlte wegen der Vorbereitung auf seinen nächsten MMA-Kampf bei Bellator) wollten die Show in dieser Woche von der VIP-Loge aus verfolgen - aber eine Promo-Ansprache von Cody mündete in einer Aufforderung zum Kampf.

Legende DDP mischt mit

Auf Jerichos Frage hin, was er denn allein gegen vier Mann bewirken wolle, präsentierte Cody nacheinander seine Kampfgefährten: Bruder Dustin, Jungstar MJF (Maxwell Jacob Friedman) und schließlich unter dem Jubel der Fans auch Altstar Diamond Dallas Page, der bei AEW immer mal wieder an Codys Seite zu sehen war.

Jericho und Co. waren trotzdem erstmal weiter unbesorgt, denn eine verschlossene Glastür schien ihn von seinen Feinden zu trennen. Cody aber umwickelte seine Faust mit dem von MJF gereichten Halstuch und schlug die Tür ein.

Cody zerrte Jericho aus der Loge und prügelte ihn durchs Arena-Innere bis zu einem Eiscrem-Snackstand, wo er Jericho eintunkte (O-Ton von Kommentatoren-Legende Jim Ross: "By God, they went just through the Dippin' Dots!"). Securitys griffen schließlich ein und trennten die Kampfparteien - wobei Jericho wiederholt darauf verwies, dass er ein VIP-Ticket hätte und Cody nicht.

Cody fordert Jericho beim nächsten Pay Per View Full Gear am 9. November heraus, diese Show bot einen gekonnten Heißmacher.

Die weiteren Highlights:

- In zwei actionreichen Matches zu Beginn der Show wurden die Finalisten des Turniers um die neu geschaffenen Tag-Team-Titel der Liga ermittelt: Die maskierten Lucha Bros. Pentagon Jr. und Rey Fenix besiegten zum Auftakt Private Party, die Bezwinger der favorisierten Young Bucks ...

... danach schalteten SCU die Dark Order aus. Es steigt also das Finale, das sich schon vergangene Woche mit der Attacke der Lucha Bros. auf SCU angedeutet hatte.

- Nachdem ihr "Unsanctioned Match" bei der YouTube-Show AEW Dark ein Highlight der jungen Ligageschichte bot, trafen Kenny Omega und Joey Janela nun auch in einem "richtigen" Match aufeinander, das auch für die Sieg-Niederlagen-Bilanz der Liga berechnet wird. In einem ohne Waffen, aber dennoch mit äußerster Härte geführten Match blieb Omega nach einem heftigen V-Trigger und dem One-Winged Angel erneut Sieger und geht mit weiterem Rückenwind in sein Match mit Jon Moxley bei Full Gear.

- Die Young Bucks Nick und Matt Jackson lieferten sich mit den Best Friends ein weiteres spektakuläres Tag-Team-Match. Anschließend nahmen sie die vergangene Woche ausgesprochene Herausforderung von Santana und Ortiz für ein Match bei Full Gear an.

- Dr. Britt Baker, Lokalmatadorin der Gastgeber-Stadt Pittsburgh, unterstrich ihre noch unerfüllten Ambitionen auf den Damentitel von Riho mit einem Sieg über Jamie Hayter. Die Zahnärztin triumphierte mit dem Lockjaw-Griff.

- Im letzten Match des Abends kollidierten Jon Moxley (bei WWE: Dean Ambrose) und Pac (Neville), nachdem sie vergangene Woche als Partner nicht koexistieren konnten. Verdächtigerweise wurde gleich verkündet, dass das Match nur so lange dauern würde, bis das Sendelimit erreicht ist und tatsächlich lief die Zeit dann ab, kurz bevor Moxley vor dem Sieg zu stehen sehen. Wütend verpasste er darauf dem Ringrichter einen DDT.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 23. Oktober 2019:

AEW Tag Team Title Tournament Semi Final Match: Lucha Bros. besiegen Private Party

AEW Tag Team Title Tournament Semi Final Match: SCU besiegen The Dark Order

Kenny Omega besiegt Joey Janela

The Young Bucks besiegen Best Friends

Britt Baker besiegt Jamie Hayter

Jon Moxley vs. Pac - Unentschieden nach Ablauf des Zeitlimits