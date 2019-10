Die wohl wichtigste Woche in der jüngeren Geschichte des professionellen Wrestlings findet in der Nacht von Sonntag auf Montag mit dem Großereignis Hell in a Cell ihren Abschluss.

Ein Pay-Per-View, der von einer der berüchtigtsten Matcharten getragen wird und eigentlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte, verkommt in Zeiten des "Wednesday Night Wars", der SmackDown-Premiere bei Fox, des bevorstehenden Drafts und in Vorbereitung auf den WWE einen Geldsegen bescherenden Saudi-Arabien-Show zu einer eher kleinen Fußnote.

Dennoch verspricht die Show viel Spannung und spektakuläre Matches. Aus diesem Grund gibt SPORT1 wie gewohnt den Überblick über die offiziell angekündigten Matches, wie die Show zu verfolgen ist - und wagt Tipps.

Erick Rowan & Luke Harper vs. Roman Reigns & Daniel Bryan

Nachdem die Geschichte um Romans Attentäter diverse unrühmliche Wendungen vollführt hat, bewegt sich die Fehde mittlerweile wieder in geordneten Bahnen. Leider konnte weder der überraschende Sieg von Rowan bei Clash of Champions oder die Rückkehr seines Partners noch Romans Paarung mit Bryan die Fehde retten.

Die Ansetzung lässt darauf hoffen, dass man trotz Ericks Niederlage am Freitag Rowan und Harper als starkes Tag Team positionieren will und das Team Reigns/Bryan durch inneren Zwist verlieren lässt. Mit Roman Reigns vs. Daniel Bryan hätte man eine interessante Konstellation.

WWE SmackDown Women's Title Match: Bayley (c) vs Charlotte Flair

Weiterhin steht die Regentschaft von Bayley im Schatten der omnipräsenten Charlotte. Nachdem die "Queen" Bayley bei SmackDown zur Aufgabe brachte, erhält sie nun ihre nächste Titelchance.

Die Fehde läuft schon, seitdem Bayley Charlotte den Titel durch ihren Cash-In bei Money in the Bank abnahm. Über all die Monate schaffte man es allerdings nicht, die Paarung interessant darzustellen. Durchweg fehlt es an Intensität und Fokus auf diese - eigentlich vielversprechende - Paarung. Am Sonntag scheint der zehnte Titelgewinn von Charlotte Flair das realistische Szenario zu sein. Es sei denn, man geht mit Bayley den nächsten Schritt zum Heel und lässt sie - ähnlich wie bei Clash of Champions - auf betrügerische Art und Weise gewinnen.

Hell in a Cell Match - RAW Women's Title: Becky Lynch (c) vs Sasha Banks

Die Rückkehr von Sasha Banks führt nicht nur dazu, dass Beckys Status in der Women's Division am Wackeln ist: Vielmehr stellt sie auch eine reale Gefahr für ihren Titel dar. Auch einige Wochen nach dem spektakulären Comeback merkt man dem "Boss" an, dass ihr die Pause gut getan hat und sie die Division mit absolutem Tatendrang umkrempelt.

Die Fehde bietet bis hierhin alles, was man sich von Wrestling wünschen kann. Gute In-Ring-Action, intensive Promos, Emotionen, einen hohen Einsatz und mit Hell in a Cell eine Matchart, die diese Paarung zu einem Match of the Year Kandidaten werden lassen wird. SPORT1 tippt, dass Sasha Banks nach einem über 25-minütigen Spektakel der neue RAW-Champion wird.

Hell in a Cell Match - Universal Title: Seth Rollins (c) vs "The Fiend" Bray Wyatt

Die schnelle Involvierung Bray Wyatts in ein Titelmatch ist ebenso überraschend wie verständlich. Bei WWE gibt es derzeit wohl keinen Charakter, der solch einen Hype auslöst wie der "Fiend". Dieser Horror und Schockeffekt versetzt selbst alteingesessene Fans in eine Starre und erinnert an die Tage, in denen mal als Kind den Undertaker oder später Kane gesehen hat.

Mit dem langsamen Aufbau und dem behutsamen Einsatz hat man einen für WWE ungewohnten, aber erfolgreichen Weg eingeschlagen. Ob der Charakter zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits den Titel gewinnen sollte, steht auf einem anderen Blatt. Da eine Niederlage des "Fiends" ausgeschlossen ist, Seth Rollins den Titel aber dennoch behalten sollte, endet das Match auf kontroverse Art, in einem No Contest.

Trotz des wohl anstehenden Matches zwischen Strowman und Box-Superstar Tyson Fury böte sich Braun als Verursacher und kommender Gegner des "Fiends" an.

Hell in a Cell beginnt in der Nacht um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr). Sky Select und das Streaming-Portal WWE Network übertragen.