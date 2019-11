Die Fehde zwischen den WWE-Kadern RAW, SmackDown und NXT erreichte vor den Survivor Series 2019 in der Nacht zum Montag einen letzten Höhepunkt.

Die aufstrebenden Talente von NXT rückten bei Friday Night SmackDown wieder ein - und zitierten dabei einen legendären Moment der Attitude Era.

So wie einst die Rebellen-Gruppierung D-Generation X vor den Toren der Konkurrenzshow Monday Nitro von WCW (World Championship Wrestling) auftauchte, kamen die NXT-Wrestler bei SmackDown an: mit einem Militärfahrzeug und einer Panzerkanone.

Die DX-Mitglieder Triple H und Shawn Michaels - hinter den Kulissen Verantwortliche bei NXT - und auch der Road Dogg waren auch mit von der Partie.

RAW, SmackDown und NXT mit Massenprügelei

Nach dem Huaptkampf von SmackDown - Roman Reigns, Mustafa Ali und Shorty G verloren gegen King Corbin, Dolph Ziggler und Robert Roode - war zuerst die Abordnung von RAW um Seth Rollins, Reigns' alten Shield-Gefährten.

Rollins und Reigns begannen sich zu prügeln, weitere SmackDown-Wrestler tauchten auf und schließlich auch die NXT-Crew. Es gab eine gigantische Massenprügelei, an deren Ende die Superschwergewichte Braun Strowman (SmackDown) und Keith Lee (NXT) im Ring eine Prügelei der Giganten begannen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 23. November 2019:

Rhea Ripley besiegt Charlotte Flair, Sasha Banks

The Undisputed Era besiegen The New Day & Heavy Machinery

Daniel Bryan vs. The Miz - No Contest

King Corbin, Dolph Ziggler & Robert Roode besiegen Roman Reigns, Mustafa Ali & Shorty G