Die WWE-Fehde des frisch gekürten Universal Champions Braun Strowman gegen The Fiend alias Bray Wyatt nimmt Fahrt auf.

Nachdem Wyatt das "Monster among Men" vergangene Woche zu einem Titelduell herausgefordert hatte - das nun für die kommende Großveranstaltung Money in the Bank bestätigt wurde - startete er diese Woche die von ihm gewohnten Psychospiele.

Braun Strowman beginnt selbstbewusst

Im Eröffnungssegment der Show war Strowman zu Gast im Interview-Segment von Alexa Bliss und Nikki Cross und sprach dort über seinen Titelgewinn gegen Bill Goldberg bei WrestleMania 36 und auch seine gemeinsame Vergangenheit mit Wyatt.

Strowman hatte seine offizielle WWE-Karriere als Mitglied von dessen Wyatt Family gestartet, zusammen mit Luke Harper und dem nun von der aktuellen Entlassungswelle betroffenen Erick Rowan.

Er betonte jedoch, dass das hinter ihm liege und Wyatts Worte der vergangenen Woche, dass er zerstören werde, was er geschaffen hätte, ihn nicht beeindruckten. Mit seinen Versuchen, in seine Psyche vorzudringen, werde Wyatt keinen Erfolg haben.

Bray Wyatt sorgt für Verunsicherung

Strowman bemerkte schließlich, dass im Ring ein Geschenk platziert war, von dem er annahm, dass es von Bliss und Cross war - was diese jedoch verneinten.

Als Strowman es öffnete, fand er darin ein Relikt der gemeinsamen Vergangenheit mit Wyatt: Die schwarze Schafsmaske, die das einstige "Black Sheep of the Wyatt Family" damals trug.

Strowman wirkte verstört, während über die Lautsprecher die unheimliche Lache Wyatts eingespielt wurde. Nachdem er schon Superstar John Cena in ihrem bizarren Match bei WrestleMania durch eine Reise in die Vergangenheit aus dem Konzept gebracht hatte, scheint dies nun auch jetzt sein Plan zu sein.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 17. April 2020:

Tamina besiegt Sasha Banks

Sheamus besiegt Denzel Dejournette

Money in the Bank Qualifying Match: Dana Brooke besiegt Naomi

Money in the Bank Qualifying Match: Daniel Bryan besiegt Cesaro

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Big E (The New Day) besiegt The Miz (c, mit John Morrison), Jey Uso (The Usos) - TITELWECHSEL!