Die zweite Verteidigung des neuen Titelgürtels von Cody Rhodes beim WWE-Rivalen AEW endete im Chaos - und der Ansetzung eines großen Matches für die nächste wichtige Show.

Nachdem Cody den bei Double or Nothing gewonnenen und von Box-Legende Mike Tyson überreichten TNT Championship Title vergangene Woche gegen Luke Perrys Sohn Jungle Boy behielt, war in dieser Woche ein weiteres Talent sein Gegner: Marq Quen vom Tag Team Private Party, das vergangene Woche von Matt Hardy unter die Fittiche genommen worden war.

Cody besiegte Quen mit dem Ankle Lock - was sich dann aber nur als Ouvertüre für die kommenden Ereignisse entpuppte: Jake Hager vom Inner Circle tauchte auf und deutete eine Attacke auf Codys legendären Mentor Arn Anderson an, Cody unterband es und wurde selbst vom ehemaligen Jack Swagger attackiert.

Anzeige

Quen, Hardy und Partner Isiah Kassidy kamen Cody zu Hilfe, Hagers Bündniskollegen Santana, Ortiz und Sammy Guevara mischten ebenfalls mit, wurden aber letztlich von den Publikumslieblingen vertrieben.

Cody wandte sich zum Abschluss an Hager und meinte, dass seine Aktionen wohl eine Titel-Herausforderung für die Show Fyter Fest am 1. und 8. Juli sein sollten - und nahm sie offiziell an.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 10. Juni 2020:

FTR besiegen The Butcher & The Blade

Nyla Rose & Penelope Ford besiegen Hikaru Shida & Kris Statlander

Jake Hager, Santana & Ortiz besiegen Best Friends & Orange Cassidy

Sammy Guevara besiegt Colt Cabana

TNT Championship Title Match: Cody (c) besiegt Marq Quen