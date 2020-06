Die Zukunft von Rey Mysterio bei der Wrestling-Liga WWE hängt weiterhin in der Schwebe, dennoch ist der Altmeister Teil einer prominenten Fehde bei der Wochenshow Monday Night RAW.

Mysterio, der sich derzeit von einer (fiktiven) Augenverletzung erholt, erklärte, dass er bei der Genesung Fortschritte mache, aber noch keine medizinische Freigabe habe.

Seth Rollins, der für Mysterios Verletzung verantwortlich ist, lud ihn und seinen Sohn Dominic daraufhin für nächste Woche zu RAW ein, Mysterio witterte jedoch eine Falle.

Seth Rollins imitiert Mysterios Einmarsch

Dennoch erklang schon wenige Minuten später die Musik von Mr. 619. Heraus kam jedoch ein maskierter Rollins, der Mysterios Gesten nachäffte und dann ins Match zwischen seinen Jüngern Murphy und Austin Theory gegen Aleister Black und Humberto Carrillo eingriff.

Zu dritt attackierten die Bösewichte Black und machten ihm klar, dass er sich nicht mehr in ihre Geschäfte einmischen solle. Am Ende setzte es dafür von Rollins den Stomp für den Niederländer.

SPORT1 fasst die weiteren Highlights zusammen:

- Die frisch gekürten Women's Tag Team Champions Sasha Banks und Bayley besuchten RAW und lösten eine hitzige Diskussion mit den IIconics, Charlotte Flair und RAW-Champ Asuka aus, aus der sich ein Triple Threat Tag Team Match entwickelte.

Als Charlotte, die am Tag zuvor überraschend ihren NXT-Gürtel verloren hatte, kurz vor dem Sieg stand, wechselte sich Partnerin Asuka ein und brachte Billie Kay zur Aufgabe. Dafür setzte es noch einen Tritt von Charlotte.

Im Main Event traf Asuka dann auf Charlotte, wurde nach intensiven 20 Minuten aber von Nia Jax attackiert. Charlotte nutzt die Verwirrung und pinnte die Japanerin, hinterher setzte es noch einen Samoan Drop von Jax für Asuka. Bei Backlash am Sonntag verteidigt die "Empress of Tomorrow" ihren Titel gegen die Cousine von The Rock.

- WWE-Legende Christian gab ein Gastspiel bei RAW und lud seinen alten Tag-Team-Partner Edge zu seiner Talkshow "The Peep Show" ein. Edge äußerte vor dem als "Greatest Wrestling Match ever" promototen Kampf gegen Randy Orton am Sonntag Selbstzweifel, ob er gut genug für seine Ansprüche sei.

Christian ermutigte ihn zu mehr Selbstbewusstsein, bevor sich Orton einmischte und erklärte, er werde die Comeback-Tour des Hall of Famers stoppen.

- Wie in den vergangenen Wochen maßen sich die RAW Tag Team Champions The Street Profits mit den Viking Raiders in verschiedenen Sportarten. Diesmal absolvierten die beiden Teams einen Zehnkampf, der mit 5:5 endete.

- Andrade sicherte sich ein Match um die United States Championship von Apollo Crews bei Backlash, indem er in einem Triple Threat Match gegen Kevin Owens und Angel Garza seinen eigenen Kumpel Garza pinnte. Backstage lieferten sich die beiden danach eine lautstarke Diskussion.

- Vor ihrem Match um die WWE Championship bei Backlash verteilten Herausforderer Bobby Lashley und Champion Drew McIntyre im Ring noch ein paar "Komplimente". Lashley holte sich Selbstvertrauen, indem er Ivar von den Viking Raiders in einem Tag Team Match mit MVP zur Aufgabe brachte.

Die Ergebnisse von WWE RAW:

Non-Title Match: Asuka und Charlotte Flair besiegen The IIconics und Bayley und Sasha Banks (c)

Aleister Black und Humberto Carrillo besiegen Murphy und Austin Theory

No. 1 Contender's Match für United States Championship: Andrade besiegt Kevin Owens und Angel Garza

Bobby Lashley und MVP besiegen The Viking Raiders

Non-Title Match: Charlotte Flair besiegt Asuka (c)