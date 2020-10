Nach seiner Niederlage gegen Topstar Roman Reigns bei WWE Hell in a Cell war klar, dass Jey Uso bei WWE Friday Night SmackDown eine Entscheidung treffen muss.

Nun hat Universal Champion Roman Reigns klargestellt, dass Jey Uso ihn als Anführer der Familie entweder akzeptieren werde oder kein Teil davon mehr sein könne.

Im Main Event der Show, in dem Jey Uso dem Fanliebling und ehemaligen WWE Champion Daniel Bryan entgegentreten musste, spitzte sich die Situation unter den kritischen Augen des „Tribal Chiefs“ Roman Reigns zu.

Jey Uso gibt seine Entscheidung bekannt

Roman Reigns begann die Show in dem er seinem Hell in a Cell Gegner Jey Uso seine Niederlage am Sonntag vor Augen führte und wieder verlangte, dass er ihn unterstützen solle. Nachdem Jey sagte, dass er ihn hasse, drohte der WWE Universal Champion damit, dass er – solle er sich ihm nicht bis zum Ende der Show anschließen – die Familie verlassen müsse.

Während des Main Event Matches zwischen Jey Uso und Daniel Bryan, stand Roman dann neben dem Ring. Nachdem Jey Daniel Bryan pinnen konnte und sich somit für das Survivor Series SmackDown Team qualifizierte, gab Uso bekannt, dass er Roman von nun an unterstütze, er ihn liebe und er nun verstehe, warum Roman so handele, wie er es tut. Auf Reigns Befehl hin, attackierte Jey den geschlagenen Bryan weiter. Die Show endete mit einem Uso Splash, der Bryan durch den Kommentatorentisch katapultierte.

Murphy und Aalyah lassen Rey Mysterio verzweifeln

Nach einem Backstage Segment in dem Rey Msyterios Tochter Aalyah Murphy erzählte, dass ihre Mutter die Beziehung unterstütze, ihr Vater und Bruder allerdings nicht, kündigte Murphy an sich im Ring bei den Mysterios entschuldigen zu wollen.

Später in der Show wollte er dies tun. Dominik und Rey kamen allerdings nicht, dafür aber sein ehemaliger Anführer – Seth Rollins. Der Messiah meinte, dass die Mysterios die Beiden nie akzeptieren würde, er hingegen tue dies. Durch diesen Anwerbeversuch verärgert stürmte Dominik den Ring. Es kam zu einer Schlägerei zu der auch bald Rey stieß. Nachdem sich Rollins zurückzog, schützte Aalyah Murphy vor Rey Mysterios bekannten 619 Attacke und gestand, dass sie Murphy liebe. Als die Beiden sich zum Abschluss des Segments küssten, schauten ihr Bruder und Vater geschockt und Rollins in Freude zu.

Die weiteren Highlights:

- Lars Sullivan erzählte in einem Interview mit Kommentator Corey Graves, dass er in der Schule gemobbt wurde und von allen als Freak bezeichnet und dafür ausgelacht wurde. Als er dafür alle leiden lies, durfte er nie wieder zurück in die Schule. Von nun an will er die WWE zu seiner Hölle machen.

Wie bei WWE Monday Night Raw, begannen auch bei SmackDown die Qualifkationsmatches für die jeweiligen Survivor Series Teams. Neben Jey Uso, konnte sich Kevin Owens durch einen Sieg gegen Dolph Ziggler ein Ticket für das Männer Team buchen.

- Um das erste Mitglied des SmackDown Frauenteams zu ermitteln kam es zu einem Triple Thread Match zwischen Billie Kay, Natalya und der EST of WWE, Bianca Belair. Letztere konnte sich diesen Platz mit ihrem Finishing Move, dem K.O.D, und einem anschließenden Pin gegen Billie Kay sichern.

- Sasha Banks lies noch einmal die letzten Wochen Revue passieren und kam zum Entschluss, dass Bayleys Taten sie unaufhaltsam machten. Als daraufhin Bayley herauskam und ihr aufzeigte, dass Sasha zwar gut darin sei Titel zu gewinnen, diese aber nie verteidigen kann und Sie zu dem nicht ohne Bayleys Hilfe gegen Asuka (Ihr Champion vs Champion Survivor Series Gegner) gewinnen könne, forderte sie Banks zu einem Rematch um den WWE SmackDown Women’s Titel nächste Woche heraus.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 30. Oktober 2020:

WWE SmackDown Survivor Series Qualifier: Kevin Owens besiegt Dolph Ziggler

WWE SmackDown Survivor Series Qualifier: Bianca Belair besiegt Billie Kay & Natalya Street Profits besiegeten Cesaro & Shinsuke Nakamura

WWE SmackDown Survivor Series Qualifier: Jey Uso besiegt Daniel Bryan