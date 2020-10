In einem großen Titelkampf zweier alter Rivalen hat WWE-Topstar Roman Reigns ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.

Bei der ersten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown nach dem Draft setzte der Universal Champion seinen Titel gegen Ex-Gürtelträger Braun Strowman aufs Spiel. Das "Monster Among Men" fiel dabei in seinem Abschiedsmatch vor dem Wechsel zu RAW einer neuen Spezialaktion von Reigns zum Opfer - anschließend wurde Reigns' Familienfehde mit Jey Uso vor dem Titelduell bei der Großveranstaltung Hell in a Cell kommende Woche weitergesponnen.

Roman Reigns besiegt Braun Strowman mit neuem Finisher

In der als "Season Premiere" von SmackDown als Startschuss des TV-Herbst inszenierten Show besiegte Reigns Strowman am Ende mit einem Guillotine Choke, einem Aufgabegriff aus dem MMA-Bereich. Der brutal aussehende Griff unterstreicht Reigns' Wandlung zum Schurken-Charakter - und auch wie sehr die neue Rolle die Handschrift von Reigns' Begleiter Paul Heyman trägt, der immer wieder spürbare Einflüsse aus dem realen Kampfsport bei WWE integriert.

Nach dem Match ging Reigns mit Stuhlschlägen auf Strowman los, um Uso eine weitere Botschaft zu senden. Der kam dann zum Ring und wurde einmal mehr mit einer seltsamen Verhaltensweise Reigns' konfrontiert: Der "Big Dog" lud Uso ein, ihn selbst mit einem Stuhl zu schlagen, überreichte ihm diesen und drehte ihm den Rücken zu.

Uso rang mit sich - ein Zeichen, dass er sich nicht auf die dunkle Seite locken lassen will - und legte den Stuhl nieder, nur um den sich umdrehenden Reigns dann mit bloßen Händen zu attackieren. Als er dann doch mit dem Stuhl nachlegen wollte, gingen Offizielle dazwischen, was Reigns Gelegenheit gab, mit seinem Superman Punch zurückzuschlagen und wieder über seinem Neffen zu thronen.

