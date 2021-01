Der frühere WWE-Champion Mick Foley kämpft gegen eine Infektion mit dem Coronavirus Covid-19.

Via Twitter enthüllte der legendäre Rivale von Dwayne "The Rock" Johnson und dem Undertaker, dass er bereits Mitte Dezember positiv getestet worden sei und sich seitdem in Quarantäne in einem Hotelzimmer befinde. Er habe die Weihnachtsfeiertage nicht mit seiner Familie verbringen können, das sei das Schlimmste, sagte der 55-Jährige.

Mick Foley nahm Maske bei virtueller Autogrammstunde ab

Foley erklärte, dass er sich die Infektion wohl bei einer virtuellen Autogrammstunde am 12. Dezember zugezogen hätte. Er sei dabei mit zwei anderen an der Aktion beteiligten Personen in einem Raum gewesen und hätte auch seine Maske abgenommen, um "einen besseren Job machen zu können". Eine der beiden anderen Personen hätte dann Covid-Symptome bekommen.

Der Mann, der in der berühmten "Attitude Era" von WWE die Charaktere Mankind, Dude Love und Cactus Jack spielte, gestand ein, dass er vorsichtiger hätte sein können: Er hätte noch weitere virtuelle Autogrammstunden gegeben, zudem warf er auch die Frage auf, ob seine maskenlose Teilnahme am Tribut für den Taker bei den Survivor Series im November eine gute Idee war. Foley mahnte seine Fans eindringlich, die Virus-Gefahr weiter ernst zu nehmen und größere Vorsicht an den Tag zu legen als er.

Foley ist nicht die erste prominente US-Wrestling-Persönlichkeit, der von Covid betroffen ist: Auch The Rock war hart erwischt worden, bei WWE und dem Rivalen AEW gab es im vergangenen Jahr auch diverse Fälle. Im Zusammenhang mit Corona war auch der frühere Undertaker-Rivale Kamala verstorben, der gesundheitlich schwer vorbelastet war.