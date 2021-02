Im Windschatten der überraschenden Wechsel-Ankündigung von WWE-Legende "The Big Show" Paul Wight hat dessen neuer Arbeitgeber AEW den Hype für die nächste Großveranstaltung weiter vorangetrieben.

Bei der TV-Show Dynamite rächten sich Wights früherer Weggefährte Sting und Jungstar Darby Allin auf spektakuläre Weise für die Peinigungen, die sie zuletzt von Team Taz erfahren hatten (Wights erster Dynamite-Auftritt ist für kommende Woche angekündigt).

Nach einem gewonnenen Match von Taz' Schützlingen Brian Cage und Ricky Starks über Brian Pillman Jr. und Griff Garrison ging bei der Siegesfeier des Duos das Licht aus und es folgte die bei Stings Auftritten seit dessen AEW-Debüt im Dezember übliche Schnee-Inszenierung - die in der ersten großen gemeinsamen Attacke von Sting und Allin auf ihre Rivalen mündete.

Anzeige

Sting packt den Stinger Splash wieder aus

Sting betrat mit einem Leichensack die Einmarschrampe - und die erste Vermutung war, dass aus diesem Allin kommen würde, der von Team Taz vor einigen Wochen in einen solchen verfrachtet wurde.

Der Sack erwies sich jedoch als Ablenkungsmanöver, denn zum Entsetzen von Taz steckte darin nicht Allin, sondern sein Sohn, der zuletzt Teil seiner Entourage war. Auf das Ablenkungsmanöver folgte die tatsächliche Ankunft Allins, der sich wie einst Shawn Michaels bei WrestleMania 12 von der Hallendecke aus mit einem Flaschenzug zum Ring abseilte. Mit seinem mitgebrachten Skateboard attackierte er Cage und Starks.

Auch Sting mischte mit und revanchierte sich an Cage, der ihm vergangene Woche eine Powerbomb verpasst hatte: Zum ersten Mal seit seinem AEW-Debüt zeigte der 61-Jährige die Aktionen, die ihn einst beim früheren WWE-Rivalen WCW populär gemacht hatten: den Stinger Splash und den Scorpion Death Drop.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Beim Pay Per View Revolution am 7. März tun sich Sting und Allin gegen Cage und Starks in einem Street Fight zusammen. Der Appetit seiner Fans auf das erste offizielle Match Stings bei AEW wird gewachsen sein.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 24. Februar 2020:

Jon Moxley besiegt Ryan Nemeth

Brian Cage & Ricky Starks besiegen The Varsity Blonds

Jake Hager besiegt Brandon Cutler

Hangman Page besiegt Isiah Kassidy

Nyla Rose besiegt Britt Baker

Lance Archer besiegt Rey Fenix