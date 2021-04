Hulk Hogan, Bret "The Hitman" Hart, The Undertaker und The Rock waren die Kindheits- und Jugendhelden von Millionen - und auch heute bewegt das bunte Sport- und Show-Universum von WWE, AEW und Co. weltweit die Zuschauermassen.

Im neuen SPORT1 Podcast "Heelturn: Der SPORT1 Wrestling Podcast" gehen Martin Hoffmann und Marcus Hinselmann ab sofort den Brennpunkten der Szene auf den Grund. Die beiden Wrestling-Experten erzählen die Geschichten hinter den großen Veranstaltungen wie WrestleMania, den aktuellen Entwicklungen und Kontroversen, den Ringhelden und -heldinnen von heute, aber auch den Legenden von damals.

Die ersten zwei Ausgaben des Formats sind ab sofort auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar. Thematisch dreht sich dabei alles um WrestleMania: Martin Hoffmann und Marcus Hinselmann werfen einen kritischen Blick auf den Aufbau der Mega-Veranstaltung und beantworten die Frage, ob sie dem Hype gerecht geworden ist.

Die neuen Folgen erscheinen auch zukünftig immer im Umfeld der großen Events. "Heelturn: Der SPORT1 Wrestling Podcast" ist Teil der stetig wachsenden Podcast-Familie von SPORT1 und ergänzt die umfassende Wrestling-Berichterstattung auf den digitalen SPORT1 Plattformen .

WrestleMania zum Start im Mittelpunkt

In den ersten beiden Folgen von "Heelturn" geht es um die "Road to WrestleMania" und WrestleMania 37: Die beiden Wrestling-Experten werfen einen kritischen Blick auf den Aufbau der Mega-Veranstaltung und besprechen, welche Matches, Segmente und Storys überzeugt haben und welche enttäuscht.

War Roman Reigns der richtige Sieger des Hauptkampfs? Ist Kult-Charakter The Fiend zerstört worden? Sollte die umstrittene und ausgebuhte Legende Hulk Hogan nicht mehr wiederkommen?

Das ist Martin Hoffmann

Martin Hoffmann saß 1992 als kleiner Junge schimpfend in der letzten Reihe, als sein Kindheitsidol "Macho Man" Randy Savage bei einer WWF-Show in München vom jungen Shawn Michaels fast um den Titel betrogen wurde.

Als "The Mountie" schrieb er für das Fanportal Cagematch.de, auch in seinem Hauptjob als Sportjournalist holte ihn die alte Leidenschaft ein. Er berichtet seit 2015 für SPORT1 über das Wrestling-Geschehen bei WWE, AEW und Co., interviewte Stars wie Roman Reigns, Alexa Bliss und AJ Style und war als Reporter unter anderem bei drei WrestleManias vor Ort. (Alles Wichtige zum Wrestling)

Das ist Marcus Hinselmann

1994. New York City. WrestleMania X. Der sechsjährige Marcus Hinselmann verfolgt begeistert das legendäre Ladder Match zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon. Eine Leidenschaft wird geboren, die schließlich auch zum Beruf wird.

Seit 2010 schreibt er online über Wrestling, seit 2019 auch für SPORT1, und interviewte dabei unter anderem Daniel Bryan und den ehemaligen NJPW-Präsidenten Harold Meij. Da sein Spezialgebiet neben der WWE die NJPW ist, berichtete er 2020 live aus Tokio von Wrestle Kingdom.

Volle Ladung Sport aufs Ohr: Die Podcast-Familie von SPORT1

Die im September 2019 gestartete SPORT1 Podcast-Familie umfasst neben dem neuen Podcast "Heelturn: Der SPORT1 Wrestling Podcast" viele weitere Formate, die auf podcast.sport1.de und in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar sind.

