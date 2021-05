Bei der vergangenen Großveranstaltung Revolution war es WWE-Legende Christian Cage - wen oder was zaubert All Elite Wrestling diesmal aus dem Hut?

In der Nacht zum Montag steigt der Pay Per View Double or Nothing 2021 und obwohl der WWE-Rivale diesmal keinen ganz so großen Vorab-Hype entfacht hat, auch diesmal hat Ligaboss Tony Khan in einer Vorab-Medienkonferenz "Überraschungen" angekündigt. Es werde "großartige Momente und großartige Überraschungen" geben, versprach der Sohn von Milliardär Shahid Khan.

Für die nähere Zukunft kündigte Khan generell eine große Kader-Expansion an, auch wegen des neuen TV-Deals mit Fernsehpartner Turner und der geplanten zweiten wöchentlichen TV-Show.

Anzeige

Stadium Stampede Match im Zentrum

Im Zentrum von DoN steht das große "Stadium Stampede Match" im NFL-Stadion der Jacksonville Jaguars, die der Khan-Familie gehören: Chris Jericho und sein Inner Circle trifft auf die zuletzt groß inszenierte Gruppierung The Pinnacle um Jungstar MJF, die bei der letzten Ausgabe der TV-Show Dynamite vor Double or Nothing einen finalen Schocker lieferten, als sie Jerichos an Parkinson erkrankten Weggefährten Dean Malenko ins Visier einer Attacke nahmen. Jerichos Inner Circle muss sich bei einer Niederlage auflösen.

Chris Jerichos einzigartige Karriere und ihre vielen Kapitel sind Thema in Folge 4 von Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

World Champion Kenny Omega hat es diesmal mit zwei Herausforderern zu tun: seinem alten Rivalen Pac - der ehemalige Neville bei WWE - und Kultstar Orange Cassidy. Mit Spannung erwartet wird auch das erste große Match des früheren Sauerland-Boxers Anthony Ogogo, der wegen einer Horrorverletzung am Auge zum Wrestling gewechselt ist: Der Brite trifft auf Publikumsliebling und Co-Geschäftsführer Cody Rhodes.

Eine der Überraschungen wird es bei der "Casino Battle Royale" geben, in der ein künftiges Titelmatch auf dem Spiel steht und in der auch Cage sein Pay-Per-View-Debüt für AEW geben wird. Wie immer in dem Format ist der letzte der 21 Teilnehmer ein Mystery-Mann.

SPORT1 hat alle Infos zur Show - und wie deutsche Fans sie verfolgen können.

AEW Revolution 2021 - die Matches:

AEW World Title Match: Kenny Omega (c) vs. Orange Cassidy vs. Pac

Stadium Stampede Match: The Inner Circle vs. The Pinnacle

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) vs. Jon Moxley & Eddie Kingston

AEW Women's Title Match: Hikaru Shida (c) vs. Britt Baker

TNT Title Match: Miro (c) vs. Lance Archer

Darby Allin & Sting vs. Ethan Page & Scorpio Sky

Cody Rhodes vs. Anthony Ogogo

Hangman Page vs. Brian Cage

Casino Battle Royale - Teilnehmer: Christian Cage, Matt Sydal, Powerhouse Hobbs, Penta El Zero Miedo, Jungle Boy, Matt Hardy, Marq Quen, Isiah Kassidy, The Blade, Evil Uno, Colt Cabana, Ten, Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Max Caster, Anthony Bowens, QT Marshall, Nick Comoroto, Dustin Rhodes, Lee Johnson und ein Mystery-Teilnehmer

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

AEW Double or Nothing steigt in der Nacht zum Montag um 2 Uhr deutscher Zeit (Kickoff-Show 1 Uhr).

TV: Sky Select

Livestream: FITE