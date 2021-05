Eine herabwürdigende Imitation des japanischen Damenchampions Hikaru Shida hat einen Kommentator der Wrestling-Liga AEW offenbar den Job gekostet.

Wie der mit AEW eng verdrahtete Wrestling Observer berichtet, hat der WWE-Rivale Willie Urbina gefeuert, der Teil des Teams ist, das die Shows auf Spanisch begleitet.

Willie Urbina machte sich über Hikaru Shidas Muttersprache lustig

Urbina hatte sich in einer Werbepause der vergangenen Ausgabe der TV-Show Dynamite über Shida lustig gemacht, indem er ihre Muttersprache klischeehaft imitierte. Kontext war eine Diskussion mit seinen Kolleginnen und Kollegen (Alex Abrahantes, Dasha Kuret und Shidas Wrestler-Kollegin Thunder Rosa), wer die Promo-Ansprache der seit über einem Jahr regierenden Titelträgerin übersetzen sollte.

Als Urbina dazu aufgefordert wurde, sprach er zweimal sinnfreies Kauderwelsch mit asiatischem Akzent ins Mikrofon. Was er dabei nicht bedacht hatte: Auch in der Werbepause lief ein Online-Stream, bei dem Fans mithörten - ein Mitschnitt der Aktion landete bald im Netz und handelte Urbina Vorwürfe der Respektlosigkeit und des Rassismus ein.

Einige Zeit, nachdem der Clip die Runde gemacht hatte, hat AEW-Boss Tony Khan offenbar Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen, öffentlich kommentiert hat ihn bislang keiner der Beteiligten.

Shida trifft in der Nacht beim Pay Per View Double or Nothing auf Herausforderin Britt Baker.