Im Schatten des großen TV-Specials Blood and Guts von AEW hat eine weitere Wrestling-Promotion in der Nacht zum Donnerstag die Fan-Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

MLW (Major League Wrestling) enthüllte bei der Webshow Fusion die Verpflichtung eines bekannten Namens, der bei seinen letzten Auftritten im Showkampf-Umfeld zu einer Kultfigur avanciert war: Hinter dem rätselhaften "El Jefe", der schon seit einiger Zeit als mysteriöser Mann im Hintergrund eingeführt worden war, steckt Luis Fernandez-Gil alias Dario Cueto - der "Promoter" von Lucha Underground.

Dario Cueto brillierte bei Lucha Underground

Zur Erinnerung: Lucha Underground war eine Mischung aus Wrestling-Liga und Mysteryserie, die von Star-Regisseur Robert Rodriguez (From Dusk Till Dawn) ersonnen worden war und die zwischen 2014 und 2018 ein begeistertes Nischenpublikum fand.

Bei Lucha Underground waren viele heutige- WWE und AEW-Wrestler aktiv (Rey Mysterio, Ricochet, John Morrison, Sammy Guevara, Rey Fenix, Luchasaurus), zum Konzept gehörten aber auch serielle Erzählelemente, Auftritte von Schauspielern und auch Filmtode, unter anderem erwischte es TV-Legende Lorenzo Lamas ("Renegade"). Der rote Faden der Show - die in Deutschland zeitweise auf Tele 5 gelaufen war - war die Hintergrund-Story um Cueto, der als mächtiger und blutdurstiger Schattenmann auftrat, der in seinem "Tempel" die Fäden zog.

Cuetos Darsteller Fernandez-Gil ist eigentlich ein Schauspieler, der schon Nebenrollen in TV-Serien wie "The Mentalist" und "It's always sunny in Philadelphia" hatte - in seiner Rolle bei Lucha Underground aber so aufging, dass er mit Fanlob überschüttet und diversen Preisen ausgezeichnet wurde, unter anderem erhielt er 2015 und 2016 den renommierten Wrestling Observer Newsletter Award als "Best Non-Wrestler".

"El Jefe" offenbart sich

Cuetos MLW-Debüt wurde monatelang aufgebaut, die Mystery-Figur "El Jefe" ("Der Chef") wurde erstmals erwähnt als Mann, an den die Managerin Salina de la Renta ihre "Anteile" an der Gruppierung Promociones Dorado verkauft hatte, die damit zu der neuen Formation Azteca Underground wurde.

Eine erste Verknüpfung in die Lucha-Underground-Welt gab es dann, als das frühere Kadermitglied Mil Muertes an Salinas Seite auftauchte, es allerdings nicht schaffte, Openweight Champion Alex Hammerstone zu entthronen.

Vergangene Woche wurde Salina dann entführt und nun gefesselt und geknebelt in das Büro von "El Jefe" gebracht. Dieser offenbarte sich als Cueto und zeigte sich enttäuscht von Salina, er hätte von ihr nur ein wenig "Gold und Gewalt" verlangt, sie hätte nicht geliefert. Nun müsse sie leider zu spüren bekommen, dass für jeden "Bau eines neuen Tempels" auch "Opfer" nötig seien.

Während Salina schreiend entfernt wurde, telefonierte Cueto noch mit einem unbekannten Gesprächspartner, dem er ein Wiedersehen am 10. Juli versprach - dem Tag der nächsten MLW-Tapings.

MLW offenbar vor Kooperation mit WWE

Die Promotion MLW - die zwischen 2002 und 2004 kurzzeitig neue Heimat diverser heimatloser Stars der aufgelösten ECW war - wurde 2017 neu gegründet und durch einen TV-Deal mit dem in Katar beheimateten Sender beIN Sports zu einem stabilen Anker der Szene.

Bei MLW sind diverse bekannte Namen wie die früheren WWE-Wrestler Savio Vega, Lio Rush, Low Ki und ACH oder auch die Brüder Marshall und Ross von Erich aus dem legendären, von vielen Tragödien heimgesuchten Von-Erich-Clan engagiert. Amtierender World Champion ist Jacob Fatu, Mitglied der ähnlich berühmten samoanischen Familie Anoa'i - sein Vater Tama ist ein Cousin von WWE Universal Champion Roman Reigns.

MLW war bereits vergangene Woche in den Schlagzeilen, weil die Promotion als neue Partnerliga von WWE im Gespräch ist, die als Plattform für manche wenig eingesetzte Talente aus dem NXT-Kader dienen könnte.

Die Verpflichtung Cuetos und die Anklänge an den liebgewonnenen Lucha-Underground-Stil dürften MLW nun auch so schon einige neue Fans bescheren.