Vergangene Woche kassierte er eine überraschende Niederlage - bei der aktuellen Episode der TV-Show Monday Night RAW verhinderte WWE-Champion Bobby Lashley, dass die Titel-Situation sich klärte.

Lashley, vergangene Woche unerwartet, aber auch recht glücklich von Ex-Titelträger Kofi Kingston besiegt, war in dieser Woche nicht selbst in Aktion, wurde aber letztlich doch aktiv.

Als Kingston und sein Dauerrivale Drew McIntyre unter sich ausmachen sollten, wer Lashley bei der kommenden Großveranstaltung Hell in a Cell herausfordern würde, hielt es Lashley nicht in der VIP-Lounge, in der er es sich mit Manager MVP und einigen hübschen Damen zunächst gemütlich gemacht hatte.

Bobby Lashley sprengt Match Kofi Kingston - Drew McIntyre

Lashley und MVP eröffneten die Show, um über die Lage der Dinge zu reden - und sah sich nacheinander konfrontiert mit McIntyre und Kingston, die sich beide als verdiente nächste Herausforderer darstellten.

Die beiden Publikumslieblinge gerieten auch untereinander in den verbalen Clinch, weil McIntyre herausstrich, dass er Kingston vergangene Woche half, während Kingston befand, dass er um die Hilfe nicht gebeten und sie auch nicht gebracht hätte - was McIntyre bezweifelte.

Der WWE-Offizielle Adam Pearce setzte darauf ein Match zwischen Kingston und McIntyre an, um die Sache zu klären. Genau das verhinderte Lashley, indem er schließlich auf beide losging und damit ein sauberes Ende des Duells verhinderte.

Die Konsequenz, die Pearce zog: Er setzte das Duell Kingston vs. McIntyre für kommende Woche nochmal an - mit der Zusatzklausel, dass Lashley und MVP sich eine 90-tägige Suspendierung bei einem erneuten Eingriff einhandeln würden.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 24. Mai 2021:

WWE Title #1 Contendership Match: Drew McIntyre vs. Kofi Kingston - No Contest

Non Title Beat The Clock Challenge: Nikki Cross besiegt Rhea Ripley

Charlotte Flair besiegt Asuka

Cedric Alexander besiegt Shelton Benjamin

Riddle besiegt Xavier Woods

Jaxson Ryker besiegt AJ Styles

Non Title Match: Sheamus besiegt Humberto Carrillo

WWE Women's Tag Team Title Match: Natalya & Tamina besiegen Nia Jax & Shayna Baszler