Die ungewöhnliche Partnerschaft zwischen dem langjährigen WWE-Topstar Randy Orton und dem aufstrebenden Riddle hat eine neue Ebene erreicht.

Bei der TV-Show Monday Night RAW trieb Orton die Story um das ungleiche Duo "RK-Bro" voran, indem er an das vielgelobte Match von Riddle und Xavier Woods von The New Day vergangene Woche anknüpfte.

RK-Bro macht den nächsten Schritt

Riddle, der bei WWE als lustiger Vogel inszeniert wird, der den ernsten Orton etwas auflockert, schlug Woods mit dem RKO, Ortons Finisher, im Gegenzug übernahm nun auch Orton Riddles kreativ benannte Spezialaktion, den "Bro Derek" (ein Wortspiel mit dem Namen von Schauspielerin Bo Derek) - sehr zu Riddles Begeisterung.

Orton fuhr mit der Aktion den Sieg ein und ließ Riddle danach auch zusammen mit ihm posieren, das Duo scheint mehr und mehr auf Kurs in Richtung Tag-Team-Titel.

AJ Styles und Omos weiter Champions, Drew McIntyre fordert Bobby Lashley

Die aktuellen Champions AJ Styles und 2,20-Meter-Riese Omos verteidigten bei RAW ihre Titel gegen Elias und Jaxson Ryker, das sich am Ende selbst auflöste: Elias verweigerte die Einwechslung und ließ Ryker im Stich - in einem anschließenden Backstage-Interview erklärte er sich: WWE gehe ja bald wieder "on the road" und trete vor Fans auf, die Aussicht, deshalb mehr Zeit mit Ryker gemeinsam zu verbringen, erschrecke ihn. Der Mann sei unerträglich und er wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben.

Im Hauptkampf der Show wurde das WWE-Titelmatch für Hell in a Cell festgezurrt: Ex-Champion Drew McIntyre besiegte Kofi Kingston in einem etwa 20-minütigen Aufeinandertreffen, indem er eine Flugaktion Kingstons mit dem Claymore-Kick auskonterte und verdiente sich damit ein Match gegen Bobby Lashley.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 31. Mai 2021:

Beat The Clock Challenge: Nikki Cross besiegt Charlotte Flair

Randy Orton besiegt Xavier Woods

Reginald besiegt Shayna Baszler

Mace & T-Bar besiegen Lucha House Party

Non Title Match: Ricochet besiegt Sheamus

Non Title Match: Humberto Carrillo besiegt Sheamus

Dana Brooke & Mandy Rose besiegen Lana & Naomi

Cedric Alexander besiegt Shelton Benjamin

RAW Tag Team Title Match: AJ Styles & Omos (c) besiegen Elias & Jaxson Ryker

WWE Title #1 Contendership Match: Drew McIntyre besiegt Kofi Kingston