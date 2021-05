Bei der Wrestling-Liga WWE steigt der erste Großevent nach WrestleMania 37 - dessen Bezug zu der Megashow diesmal noch stärkerer betont wird.

Bei WrestleMania Backlash (früher nur Backlash) sehen sich diverse Stars, die schon bei WrestleMania Gegner waren, in anderen Matchkonstellationen wieder und haben die Gelegenheit, offene Rechnungen zu begleichen.

Alle vier großen Titel stehen auf dem Spiel, Hauptkampf dürfte das Duell zwischen Universal Champion Roman Reigns und seinem Schweizer Herausforderer Cesaro sein.

Der "Swiss Superman" kam ins Spiel, nachdem Reigns bei WrestleMania seine Widersacher Edge und Daniel Bryan klar besiegte - Bryans WWE-Zukunft ist nach dem Auslauf seines Vertrags Ende April ungewiss. Cesaro verdiente sich den Titelkampf mit zwei großen Siegen über Seth Rollins.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches - und wie die Show für die deutschen Fans zu empfangen ist.

WWE Fastlane 2021 - die Matches:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cesaro

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre vs. Braun Strowman

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Asuka vs. Charlotte Flair

WWE SmackDown Women's Title Match: Bianca Belair (c) vs. Bayley

WWE Intercontinental Title Match: Apollo Crews (c) vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Sami Zayn

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Rey & Dominik Mysterio

Lumberjack Match: Damian Priest vs. The Miz

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

WrestleMania Backlash 2021 beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr. Die Übertragung in Deutschland läuft über das WWE Network, seit 2020 gibt es die Pay Per Views von WWE nicht mehr auf Sky.