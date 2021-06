Der frühere WWE World Champion Jake Hager (Jack Swagger) ist seit einigen Jahren auch als echter MMA-Kämpfer aktiv - nun hat er seine Fähigkeiten in diesem Bereich auch bei der Wrestling-Promotion AEW gezeigt.

Bei der TV-Show Dynamite gab es diese Woche ein als MMA-Duell im Oktagon inszeniertes Match zwischen Hager und Rivale Wardlow, bei dem die beiden Schwergewichte auch eine glaubwürdig aussehende Shoot-Aktionen austauschten.

Das Ende jedoch lief klar nach Wrestling-Logik - und artete zu einer chaotischen Fortsetzung der großen Fehde zwischen Chris Jerichos Inner Circle, dem Hager angehört, und dem Pinnacle um Wardlows Boss MJF aus.

MJF schlägt an Parkinson erkrankten Dean Malenko nieder

Nachdem Hager seinen Kampf gegen Wardlow mit einem Aufgabegriff durch Kampfrichterentscheid gewann, bot Hager Wardlow einen Handschlag an, um die respektable Vorstellung seines Gegners zu würdigen.

Die Geste endete jedoch damit, dass Wardlows Partner Shawn Spears auf Hager losging und die übliche Massenprügelei losging. Supertalent MJF (Maxwell Jacob Friedman) unterstrich seine finstere Einstellung dabei einmal mehr am meisten, als er den an Parkinson erkrankten Jericho-Weggefährten Dean Malenko niederschlug, als der in seiner Funktion als AEW-Offizieller für Ordnung zu sorgen versuchte.

Unter dem Jubel der Fans kam dann Pinnacle-Mitglied Sammy Guevara angerannt und wollte MJF bestrafen, der Pinnacle trat dann aber die Flucht an. Die Szenen sind ein weiteres Signal, dass ein Jungstar-Duell zwischen MJF und Guevara ins Haus steht.

Die weiteren Highlights:

- Das vergangene Woche angekündigte Debüt von Legendensohn Brock Anderson endete für den Spross von Ric Flairs einstigem "Enforcer" Arn Anderson mit einem Erfolgserlebnis: Der technisch schon sehr bewandert wirkende Brock besiegte zusammen mit Cody Rhodes QT Marshall und Aaron Solow. Anderson pinnte Solow - Ex-Verlobter von WWE-Star Bayley - mit einem Jackknife Cover und bejubelte den Sieg mit Papa Arn. Das Match war aufgezeichnet worden, bevor Cody am Freitag Vater geworden war.

- Im Hauptkampf der Show gab es erneut einen unfairen Sieg für die Gruppierung The Elite: Matt Jackson und das frühere WWE-Duo Karl Anderson und Luke Gallows bezwangen Eddie Kingston, Frankie Kazarian und Penta El Zero Miedo. Matts Bruder Nick Jackson führte am Ende den Sieg herbei, indem er mit einem Kühlspray eingriff.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 18. Juni 2021:

MMA Match: Jake Hager besiegt Wardlow

Handicap Match: Ethan Page & Scorpio Sky besiegen Darby Allin

Brock Anderson & Cody Rhodes besiegen Aaron Solow & QT Marshall

Penelope Ford besiegt Julia Hart

Matt Jackson, Karl Anderson & Luke Gallows besiegen Eddie Kingston, Frankie Kazarian & Penta El Zero Miedo