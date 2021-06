Überraschende Wendung kurz nach dem AEW-Debüt des früheren WWE-Wrestlers Lio Rush: Der ehemalige Manager des amtierenden WWE-Champions Bobby Lashley hat seinen Rücktritt verkündet.

Der 26-Jährige hat in einem Instagram-Post enthüllt, dass er sich in seinem Auftritt bei der Casino Battle Royale bei dem Pay Per View Double or Nothing eine schwere Schulterverletzung zugezogen hat. Dies hätte ihn dazu bewogen, darüber nachzudenken, was er vom Leben wolle - und zum Rücktrittsentschluss geführt.

Lio Rush erlitt Verletzung und Depression

Rush erklärte, dass er sich in seinem AEW-Match eine Schultereckgelenksprengung zugezogen hätte, eine Verletzung, die auch sein alltägliches Leben stark beeinträchtige. Unter anderem könne er seinen neugeborenen Sohn nicht mehr tragen.

Er hätte schnell gemerkt, dass die Verletzung auch psychische Folgen habe, er habe eine "sofortige und sich schnell verschlimmernde Depression erlitten". Im Sinne seiner Frau, seiner Kinder und seiner psychischen Gesundheit habe er sich daher entschieden aufzuhören, nachdem er seine noch ausstehenden vertraglichen Verpflichtungen bei AEW erfüllt hätte.

Von WWE entlassen, neue Chancen bei NJPW und WWE

Lio Rush war zwischen 2017 und 2020 bei WWE aktiv, er hatte seine prominenteste Rolle als Kumpan von Lashley, der 2018 als treibende Kraft seines "Heel Turns" zum Bösewicht dargestellt wurde.

Rush wurde jedoch 2019 in den NXT-Kader degradiert, nachdem ihm aufgrund diverser Vorfälle Einstellungsprobleme attestiert worden war. Er gewann dort im Oktober 2019 den Cruiserweight-Titel von Drew Gulak, wurde ein halbes Jahr später aber Opfer der großen Entlassungswelle im Zuge der Corona-Pandemie.

Seit der Kündigung war Rush im Independent-Bereich zu sehen und hatte einen Vertrag bei NJPW abgeschlossen, der japanischen Liga, die vor kurzem eine Partnerschaft mit AEW eingegangen ist. Nach Rushs Angaben hatte auch AEW ihn fest verpflichten wollen - was sich nun erledigt hat.