Das Match von Universal Champion Roman Reigns gegen Rey Mysterio hat WWE vorgezogen - und das Programm für die Großveranstaltung Hell in a Cell in der Nacht zum Montag damit nochmal neu gemischt.

Im Zentrum der Show steht nun klar das WWE-Titelmatch zwischen Champion Bobby Lashley und Ex-Titelträger Drew McIntyre, das ebenfalls im titelgebenden Hell-in-a-Cell-Käfig stattfindet. Für McIntyre ist es das zweite Match dieser Art nach seiner Niederlage gegen Randy Orton im vergangenen Jahr, für Lashley das erste.

Ebenfalls ihre Hell-in-a-Cell-Premiere feiert die WrestleMania zum SmackDown-Damenchampion aufgestiegene Bianca Belair. Sie trifft auf Bayley, für die das kurzfristig zum Hell-in-a-Cell-Match ausgebaute Duell ihr zweites nach dem gegen Ex-Partnerin Sasha Banks 2020 ist (Wie Mick Foley gegen den Undertaker den Mythos Hell in a Cell zementierte - und sich dabei fast umbrachte).

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches - und wie die Show für die deutschen Fans zu empfangen ist.

WWE Hell in a Cell 2021 - die Matches:

WWE Title Hell in a Cell Match: Bobby Lashley (c) vs. Drew McIntyre

WWE SmackDown Women's Title Hell in a Cell Match: Bianca Belair (c) vs. Bayley

WWE RAW Women's Title Match: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Alexa Bliss vs. Shayna Baszler

Cesaro vs. Seth Rollins

Kevin Owens vs. Sami Zayn

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

Hell in a Cell 2021 beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr. Die Übertragung in Deutschland läuft über das WWE Network, seit 2020 gibt es die Pay Per Views von WWE nicht mehr auf Sky.