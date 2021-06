Ihre Rückkehr nach vier Jahren Abwesenheit bei WWE wurde verkauft als große, inspirierende Comeback-Story - stattdessen knüpft sie genau dort an, wo sie seinerzeit aufgehört hat.

Das (vermeintliche) erste Match von Eva Marie bei der TV-Show Monday Night RAW nach ihrer Wiedereinstellung hat sich als Farce entpuppt: Das frühere Model ließ in dem angekündigten Kampf gegen Ex-Damenchampion Naomi eine andere Wrestlerin alle Arbeit für sich machen.

Die 36-Jährige kam nach Naomis Einzug an der Seite einer bis dato bei RAW unbekannten, schwergewichtigen Frau zum Ring, die an ihrer Stelle das Match bestritt, Naomi klar dominierte und schließlich mit einem Michinoku Driver abfertigte.

Anzeige

Als der Ringsprecher nicht wusste, wen er nach dem Kampf als Siegerin verkünden sollte, erledigte das Eva Marie an seiner Stelle und verkündete, dass sie selbst das Match gewonnen hätte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Schwergewicht Piper Niven erledigt für Eva Marie die Arbeit

Bei Eva Maries Gefährtin - die sie anschließend euphorischer umarmte, als ihr recht zu sein schien - handelt es sich um die schottische Wrestlerin Kimberly Benson, die im Independent-Bereich als Vyper / Viper angetreten war und im WWE-Europakader NXT UK als Piper Niven.

Braun Strowmans WWE-Entlassung - unpopulär, aber richtig? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die neue Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Niven war 2017 Teilnehmerin am ersten Mae-Young-Classic-Turnier von WWE - wie auch die deutsche Wrestlerin Jazzy Gabert, auf die sie später auch bei NXT UK traf, wo Niven seit 2019 regelmäßig zu sehen war.

Bei RAW wurde Nivens Vorgeschichte in der WWE-Welt allerdings ignoriert, das Kommentatorenteam tat, als ob es den "Mystery Friend" von Eva Marie nicht kennen würde. Niven trat auch in einem neuen Look mit bunten Zöpfen an, der an Bertha Faye erinnerte - die Rolle, in der die 2001 verstorbene Rhonda Singh in den Neunzigern als Rivalin von Damenchampion Alundra Blayze und Liebhaberin ihres schmächtigen Managers Harvey Wippleman antrat.

WWE präsentiert Eva Marie als Heuchlerin

Eva Maries Auftritt führt die Promo-Clips, mit denen sie neu eingeführt wurde, ad absurdum: In diesen hatte sie eine "Eva-Lution" versprochen und dass sie mit ihrer Story ein Vorbild für andere Frauen und Mädchen sein wolle, die im Leben Widerstände zu überwinden hätten.

Diese Clips waren offensichtlich als Täuschungsmanöver von WWE konzipiert, um Eva Maries Charakter einen ganz anderen Spin zu geben und sie als Heuchlerin darzustellen.

Die 36-Jährige schlüpft bei WWE offensichtlich wieder in genau die Rolle, die sie bei ihren letzten Auftritten 2016 hatte: Damals zog sie sich immer wieder unter fadenscheinigen Vorwänden aus Matches zurück - zu besonderer Berühmtheit brachte es ein Segment, in dem eine "Wardrobe Malfunction" inszeniert wurde und sie einen Oben-ohne-Auftritt hinlegte.

Drew McIntyre pinnt Champion Bobby Lashley vor Hell in a Cell

Im Hauptmatch des Abends wurde das WWE-Titelmatch bei Hell in a Cell am Sonntag weiter angeheizt: Bobby Lashleys Herausforderer Drew McIntyre traf zur Vorbereitung auf AJ Styles - ein Match, das im Chaos endete, als Lashley und McIntyre sich am Ring fetzten und Lashley schließlich im Ring auf McIntyre losging und Styles' Disqualifikation herbeiführte.

Auch AJ Styles' 2,20-Meter-Bodyguard Omos und die Viking Raiders - Herausforderer auf Styles' und Omos' Tag-Team-Titel schalteten sich ein, ein spontanes Sechs-Mann-Tag-Team-Match wurde angesetzt.

McIntyre führte den Sieg für sein Team herbei, indem er Lashley seinen Claymore-Kick verpasste, als der kurz von einer versehentlichen Einwechslung Styles' abgelenkt war - und setzte mit dem Pinfall am amtierenden Champion ein Ausrufezeichen vor dem Käfigduell am Sonntag.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Im Schatten des Matches ließ weiter aufhorchen, dass Lashleys Manager MVP hinter den Kulissen erneut auf Ex-Champion Kofi Kingston einredete und ihm riet, etwas zu ändern, um seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Kingston und Partner Xavier Woods von The New Day verloren bei RAW ein Match gegen das ungleiche Duo RK-Bro (Randy Orton und Riddle), die sich als kommende Herausforderer und die Tag-Team-Titel positionierten.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Alexa Bliss setzt ihre unheimlichen Spielchen fort

Auch die Fehde zwischen Damenchampion Rhea Ripley und Charlotte Flair kochte vor Hell in a Cell nochmal hoch: Flair ließ sich in einem Match gegen Nikki Cross von Ripleys Präsenz ablenken und wurde ausgezählt - womit Cross ihre "Siegesserie" gegen Flair und Ripley fortsetzte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ripley wiederum holte sich mit einem Sieg über Asuka Rückenwind, es folgte eine wilde Prügelei mit Flair.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

An das seltsame Horror-Finale der vergangenen RAW-Episode, als Shayna Baszler auf mysteriöse Weise von Alexa Bliss' Horror-Puppe heimgesucht wurde, wurde in einem Match zwischen Bliss und Baszlers Partnerin Nia Jax angeknüpft. Jax' Lover Reginald verhinderte am Ende mit einem Eingriff Jax' drohende Niederlage und schien anschließend in einen hypnotischen Bann von Bliss zu geraten.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bei Hell in a Cell wird auch diese Story mit einem nun neu angesetzten Match zwischen Bliss und Baszler weitergehen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 14. Juni 2021:

Nikki Cross besiegt Charlotte Flair durch Count Out

John Morrison besiegt Jeff Hardy

Jeff Hardy besiegt Cedrix Alexander

Piper Niven besiegt Naomi

RK-Bro besiegen The New Day

Non Title Match: Rhea Ripley besiegt Asuka

Alexa Bliss besiegt Nia Jax durch Disqualifikation

Jaxson Ryker besiegt Elias durch Count Out

Drew McIntyre besiegt AJ Styles durch Disqualifikation

Drew McIntyre & The Viking Raiders besiegen Bobby Lashley, AJ Styles & Omos