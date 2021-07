Sein Vater war ein Wrestling-Revolutionär, dessen von Tragödien durchzogenes Leben früh endete - nun vollzieht der Sohn einen großen Karriere-Schritt.

Der WWE-Rivale AEW hat am Montag bekanntgegeben, dass Brian Pillman Jr. einen festen Vertrag bei der Promotion bekommen hat, ebenso wie sein Tag-Team-Partner Griff Garrison, mit dem er das Duo The Varsity Blonds bildet.

Das talentierte Gespann ist schon seit längerer Zeit bei AEW aktiv und überzeugt mit starken Leistungen, nun hat die Liga die beiden exklusiv gebunden - womit sich sie sich berechtigte Hoffnung auf einen nachhaltigen Karriere-Sprung machen können.

Brian Pillman Jr. ist Sohn des früh verstorbenen Brian Pillman

Pillman ist der Sohn von "Loose Cannon" Brian Pillman, früherer Tag-Team-Partner und Rivale von Ikone "Stone Cold" Steve Austin und auch Weggefährte von Bret und Owen Hart in der Hart Foundation.

Pillman senior war vor allem für seine unberechenbare Ausstrahlung und seine gekonnte Verwischung von Realität und Fiktion bekannt, 1997 starb er mit nur 35 Jahren an einem Herzinfarkt, der durch einen nicht diagnostizierten Herzfehler und wohl auch durch seine Schmerzmittelsucht und Steroidmissbrauch begünstigt war.

Brian Jr., der damals vier Jahre alt war, hatte nicht nur wegen des Tods seines Vaters eine schwere Kindheit: In der kürzlich ausgestrahlten Doku Dark Side of the Ring berichtete er von körperlichem und psychischem Missbrauch durch seinen Stiefvater, auch die Drogensucht von Mutter Melanie hätte sein Leben beeinträchtigt und ihn de facto oft zu einem Waisenkind gemacht.

Seit 2020 regelmäßig bei AEW

Der heute 27 Jahre alte Brian Jr. ist seit Anfang 2017 Wrestler, trainiert hat ihn Ex-WWE-Star Lance Storm, erste größere Auftritte hatte er bei der Liga MLW (Major League Wrestling), wo er sich auf mehreren Ebenen an das Vermächtnis des Vaters anlehnte.

Kevin Sullivan, Rivale von Brian Sr. in der Liga WCW und Co-Darsteller bei dessen berühmter inszenierter Kündigung vor laufender Kamera ("I respect you, booker man"), führte den Sohn bei MLW ein. Später wandte sich Pillman gegen ihn und formierte die New Era Hart Foundation mit Davey Boy Smith Jr., Sohn des ebenfalls früh verstorbenen Pillman-Weggefährten "British Bulldog" Davey Boy Smith und Teddy Hart, einem weiteren Verwandten der Hart-Familie.

Nachdem MLW aufgrund der Corona-Pandemie zwischenzeitlich dicht machte, begann Pillman regelmäßig bei AEW aufzutauchen und knüpfte dort an ein anderes Element des Familienerbes an: Die Varsity Blonds wecken Erinnerungen an die Hollywoods Blonds, Pillmans WCW-Team mit dem damals ebenfalls noch mit Haarpracht gesegneten "Stunning" Steve Austin.

Sein erstes größeres Einzelmatch bestritt und verlor Pillman kürzlich gegen TNT-Champion Miro, den früheren Rusev.

Griff Garrison eifert Vorbild Edge nach

Auch Partner Garrison hat sich bei AEW als spannendes Talent hervorgetan, der auch als Talentscout profilierte Kommentator Jim Ross verglich den 23-Jährigen schon mit dem jungen Edge, der auch ein großes Vorbild Garrisons ist.

Wie Pillman war er auch ein Highschool-Footballer, worauf ihr gemeinsamer Auftritt in Schulsport-Uniform zurückgeht. Als Managerin steht ihnen das als Cheerleaderin auftretende Talent Julia Hart zur Seite, nicht verwandt mit der Hart-Familie.

Garrison nennt die Verpflichtung durch AEW einen "wahr gewordenen Traum", während Pillman sich sogleich das Ziel setzte, gemeinsam mit Garrison die Tag-Team-Titel von AEW zu erringen - aktuell gehalten von den Young Bucks.